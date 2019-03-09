Меню
Анатомия убийства 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Анатомия убийства
Анатомия убийства 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 марта 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Анатомия убийства»

В 1 сезоне сериала «Анатомия убийства» одаренный патологоанатом Евгения Волкова бросает свою любимую работу и сбегает из города. Дело в том, что результаты очередного вскрытия, проведенного Женей, ставят под сомнение честность ее любовника. Женщина должна или отправить близкого человека в тюрьму за убийство, или подделать экспертизу и стать его соучастницей. Но героиня выбирает третий вариант – порвать все связи с прошлой жизнью и уехать. Она находит вакансию сиделки в доме Самсоновых. Но криминальное прошлое догоняет женщину и там: выясняется, что тихая и благонравная семья скрывает множество скелетов в шкафах.

Скелет в шкафу 1
Сезон 1 Серия 1
9 марта 2019
Скелет в шкафу 2
Сезон 1 Серия 2
9 марта 2019
Скелет в шкафу 3
Сезон 1 Серия 3
9 марта 2019
Скелет в шкафу 4
Сезон 1 Серия 4
9 марта 2019
Убийственная справедливость 1
Сезон 1 Серия 5
16 марта 2019
Убийственная справедливость 2
Сезон 1 Серия 6
16 марта 2019
Убийственная справедливость 3
Сезон 1 Серия 7
16 марта 2019
Убийственная справедливость 4
Сезон 1 Серия 8
16 марта 2019
Насмешка судьбы 1
Сезон 1 Серия 9
23 марта 2019
Насмешка судьбы 2
Сезон 1 Серия 10
23 марта 2019
Ужин на шестерых 1
Сезон 1 Серия 11
23 марта 2019
Ужин на шестерых 2
Сезон 1 Серия 12
23 марта 2019
