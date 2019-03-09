На OKKO зрители запоем смотрят именно эти российских 3 сериала: безусловные лидеры минувшей недели

В каких банях снимали «Брат-2»? Здесь парились не только Данила Багров, но и Пушкин с Маяковским

Какой хоккеист снимался в «Брате 2»? Спортсмен еще долго жалел об этом

Ширвиндт на них работал, а Брежнев восхищался: Маврикиевна и Никитична — дуэт русских бабок распался из-за пристрастия и скандала

Четыре лапы, влажный нос и очень умный взгляд: в новом телесезоне НТВ вернутся те, кого не ждали — Мухтар и Носик снова вместе

МакКонахи и Харрельсон пока отменяются, но не спешите злиться: вот кто может стать лицом «Настоящего детектива 5»

Скрестили «Общество мертвых поэтов» и «Лолиту» — получили худшую драмеди года: дуэт Фримана и Ортеги не уберег от рейтинга в 5,5 баллов

Помните Стохес из «Атаки титанов»? Похожий город есть на самом деле — вот где находится, и почему это «рай для Леви» (фото)

«В штабе отсиделся писарем» — ничего подобного: по секундному кадру в «Брат-2» вычислили, где служил Данила Багров

Даже Керем Бюрсин не спас: 4 переоцененных турецких сериала, которые многие ошибочно считают лучшими