В 1 сезоне сериала «Анатомия убийства» одаренный патологоанатом Евгения Волкова бросает свою любимую работу и сбегает из города. Дело в том, что результаты очередного вскрытия, проведенного Женей, ставят под сомнение честность ее любовника. Женщина должна или отправить близкого человека в тюрьму за убийство, или подделать экспертизу и стать его соучастницей. Но героиня выбирает третий вариант – порвать все связи с прошлой жизнью и уехать. Она находит вакансию сиделки в доме Самсоновых. Но криминальное прошлое догоняет женщину и там: выясняется, что тихая и благонравная семья скрывает множество скелетов в шкафах.