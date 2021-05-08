Меню
О сериале
Сезоны
Отзывы
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Анатомия убийства, список сезонов
Анатомия убийства
12+
Год выпуска
2019
Страна
Россия
Эпизод длится
46 минут
Телеканал
ТВ Центр
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
4
голоса
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Анатомия убийства»
Сезон 1
12 эпизодов
9 марта 2019 - 23 марта 2019
Сезон 2
12 эпизодов
28 ноября 2019 - 7 декабря 2019
Сезон 3
8 эпизодов
9 декабря 2020 - 10 декабря 2020
Сезон 4
8 эпизодов
8 мая 2021
Сезон 5
12 эпизодов
16 мая 2022 - 18 мая 2022
