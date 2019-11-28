Меню
Анатомия убийства 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Анатомия убийства
Киноафиша Сериалы Анатомия убийства Сезоны Сезон 2

Анатомия убийства 12+
Название Сезон 2
Премьера сезона 28 ноября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 12 минут
О чем 2-й сезон сериала «Анатомия убийства»

В 2 сезоне сериала «Анатомия убийства» в частной клинике в пригороде обнаруживается труп главврача с пробитой головой. Опытный патологоанатом Женя Волкова уверена, что самоубийство профессора Покровского было подстроено. Загадка состоит в том, что кабинет убитого был закрыт на ключ изнутри, и попасть в него никто не мог. Евгения берется за расследование вместе с гениальным шахматистом Карским и следователем Перфильевым. Тем временем за Женей начинает ухаживать новый коллега, что усложняет ее и без того запутанную личную жизнь. А Карский решает написать детектив и находит несколько тайн в собственной биографии. 

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 4 голоса
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Анатомия убийства» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Смерть на зелёном острове 1
Сезон 2 Серия 1
28 ноября 2019
Смерть на зелёном острове 2
Сезон 2 Серия 2
28 ноября 2019
Смерть на зелёном острове 3
Сезон 2 Серия 3
28 ноября 2019
Смерть на зелёном острове 4
Сезон 2 Серия 4
28 ноября 2019
Смерть в кружевах 1
Сезон 2 Серия 5
30 ноября 2019
Смерть в кружевах 2
Сезон 2 Серия 6
30 ноября 2019
Смерть в кружевах 3
Сезон 2 Серия 7
30 ноября 2019
Смерть в кружевах 4
Сезон 2 Серия 8
30 ноября 2019
Пленница чёрного омута 1
Сезон 2 Серия 9
7 декабря 2019
Пленница чёрного омута 2
Сезон 2 Серия 10
7 декабря 2019
По прозвищу Принц 1
Сезон 2 Серия 11
7 декабря 2019
По прозвищу Принц 2
Сезон 2 Серия 12
7 декабря 2019
График выхода всех сериалов
