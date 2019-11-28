В 2 сезоне сериала «Анатомия убийства» в частной клинике в пригороде обнаруживается труп главврача с пробитой головой. Опытный патологоанатом Женя Волкова уверена, что самоубийство профессора Покровского было подстроено. Загадка состоит в том, что кабинет убитого был закрыт на ключ изнутри, и попасть в него никто не мог. Евгения берется за расследование вместе с гениальным шахматистом Карским и следователем Перфильевым. Тем временем за Женей начинает ухаживать новый коллега, что усложняет ее и без того запутанную личную жизнь. А Карский решает написать детектив и находит несколько тайн в собственной биографии.