Анатомия убийства 5 сезон смотреть онлайн

Постер к 5-му сезону сериала Анатомия убийства
Киноафиша Сериалы Анатомия убийства Сезоны Сезон 5

Анатомия убийства 12+
Название Сезон 5
Премьера сезона 16 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 12 минут
О чем 5-й сезон сериала «Анатомия убийства»

В 5 сезоне сериала «Анатомия убийства» главные герои Волкова и Карский отмечают годовщину свадьбы. Однако праздник омрачается неожиданным «подарком»: кто-то присылает к их порогу траурный венок. Восприняв это как прямую угрозу своему счастью, а возможно, и жизни, детективы решают обратиться за разъяснениями к владельцу фирмы ритуальных услуг, которая выполнила пугающий заказ. Перфильев наведывается в эту контору, но его ждет неприятный сюрприз: допрашиваемый мужчина умирает у него на глазах, не успев ответить на вопрос. Тем временем кто-то похищает ребенка, убив его молодую мать.

Список серий 5-го сезона сериала «Анатомия убийства» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Шелк и кашемир. Часть 1
Сезон 5 Серия 1
16 мая 2022
Шелк и кашемир. Часть 2
Сезон 5 Серия 2
16 мая 2022
Шелк и кашемир. Часть 3
Сезон 5 Серия 3
16 мая 2022
Шелк и кашемир. Часть 4
Сезон 5 Серия 4
16 мая 2022
Танец смерти. Часть 1
Сезон 5 Серия 5
17 мая 2022
Танец смерти. Часть 2
Сезон 5 Серия 6
17 мая 2022
Обратная сторона любви. Часть 1
Сезон 5 Серия 7
17 мая 2022
Обратная сторона любви. Часть 2
Сезон 5 Серия 8
17 мая 2022
Закон Сансары. Часть 1
Сезон 5 Серия 9
18 мая 2022
Закон Сансары. Часть 2
Сезон 5 Серия 10
18 мая 2022
Закон Сансары. Часть 3
Сезон 5 Серия 11
18 мая 2022
Закон Сансары. Часть 4
Сезон 5 Серия 12
18 мая 2022
График выхода всех сериалов
