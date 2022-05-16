В 5 сезоне сериала «Анатомия убийства» главные герои Волкова и Карский отмечают годовщину свадьбы. Однако праздник омрачается неожиданным «подарком»: кто-то присылает к их порогу траурный венок. Восприняв это как прямую угрозу своему счастью, а возможно, и жизни, детективы решают обратиться за разъяснениями к владельцу фирмы ритуальных услуг, которая выполнила пугающий заказ. Перфильев наведывается в эту контору, но его ждет неприятный сюрприз: допрашиваемый мужчина умирает у него на глазах, не успев ответить на вопрос. Тем временем кто-то похищает ребенка, убив его молодую мать.