Анатомия убийства 4 сезон смотреть онлайн

Постер к 4-му сезону сериала Анатомия убийства
Киноафиша Сериалы Анатомия убийства Сезоны Сезон 4

Анатомия убийства 12+
Название Сезон 4
Премьера сезона 8 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 8 минут
О чем 4-й сезон сериала «Анатомия убийства»

В 4 сезоне сериала «Анатомия убийства» Карский и Волкова, наконец, решают узаконить свои запутанные, но страстные отношения. Однако на ступенях ЗАГСа Женя оказывается в крайне неловком положении: Сергей попросту не является на собственную свадьбу. Перфильев обзванивает все городские больницы и морги, но свидетели обнаруживаются в цветочном магазине. А разочарованная невеста неожиданно понимает, что до сих пор практически ничего не знает о жизни своего избранника. Она подозревает, что в деле может быть замешана Ирэн, объявившая охоту за наследством Карского. В одном Женя уверена точно: Сережу нужно спасать.

Список серий 4-го сезона сериала «Анатомия убийства» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Смерть в стиле винтаж 1
Сезон 4 Серия 1
8 мая 2021
Смерть в стиле винтаж 2
Сезон 4 Серия 2
8 мая 2021
Смерть в стиле винтаж 3
Сезон 4 Серия 3
8 мая 2021
Смерть в стиле винтаж 4
Сезон 4 Серия 4
8 мая 2021
Кровные узы 1
Сезон 4 Серия 5
8 мая 2021
Кровные узы 2
Сезон 4 Серия 6
8 мая 2021
Над пропастью во лжи 1
Сезон 4 Серия 7
8 мая 2021
Над пропастью во лжи 2
Сезон 4 Серия 8
8 мая 2021
