В 4 сезоне сериала «Анатомия убийства» Карский и Волкова, наконец, решают узаконить свои запутанные, но страстные отношения. Однако на ступенях ЗАГСа Женя оказывается в крайне неловком положении: Сергей попросту не является на собственную свадьбу. Перфильев обзванивает все городские больницы и морги, но свидетели обнаруживаются в цветочном магазине. А разочарованная невеста неожиданно понимает, что до сих пор практически ничего не знает о жизни своего избранника. Она подозревает, что в деле может быть замешана Ирэн, объявившая охоту за наследством Карского. В одном Женя уверена точно: Сережу нужно спасать.