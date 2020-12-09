В 3 сезоне сериала «Анатомия убийства» действие разворачивается в маленьком провинциальном городке Черноводске. Целая серия загадочных убийств в лучших традициях викторианских детективов затрагивает старинную родовую усадьбу и местную театральную труппу. Расследование уводит полицию… в прошлое. Выясняется, что похожие преступления уже происходили здесь несколько десятилетий назад. Волею судьбы, поблизости оказываются профессиональный патологоанатом Евгения Волкова и гениальный математик Сергей Карский. Эта парочка не может пройти мимо такой загадки. Только вот жить им приходится в одном доме с Жениным бывшим парнем.