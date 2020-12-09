В этом году он мог бы отметить юбилей: сколько было лет Даниле Багрову?

«Гостья из будущего» могла закончиться совсем иначе: почему Алиса и Коля так и не стали парой

Хотите идеальный сериал на выходные? У этого 98% положительных отзывов на Rotten Tomatoes, и 3 сезона уже доступны онлайн

11 номинаций на «Оскар» и рейтинг 7.5: лишь один свой фильм Ди Каприо пересматривал много раз — «чувствовал связь» с ним

Помните Стохес из «Атаки титанов»? Похожий город есть на самом деле — вот где находится, и почему это «рай для Леви» (фото)

Ширвиндт на них работал, а Брежнев восхищался: Маврикиевна и Никитична — дуэт русских бабок распался из-за пристрастия и скандала

«Да он умер в конце "Ликвидации"»: что на самом деле случилось с Гоцманом в 14 серии

Актер из «Кремниевой долины» рассказал, почему шоу не понравилось Илону Маску — создатель «Теслы» придрался к очень странной детали

«Сияние» и «Оно» видели, а эти истории Кинга так и остались без фильма: напрасно — №1 может превзойти успех «Очень странных дел»

МакКонахи и Харрельсон пока отменяются, но не спешите злиться: вот кто может стать лицом «Настоящего детектива 5»