Анатомия убийства 3 сезон смотреть онлайн

Постер к 3-му сезону сериала Анатомия убийства
Киноафиша Сериалы Анатомия убийства Сезоны Сезон 3

Анатомия убийства 12+
Название Сезон 3
Премьера сезона 9 декабря 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 8 минут
О чем 3-й сезон сериала «Анатомия убийства»

В 3 сезоне сериала «Анатомия убийства» действие разворачивается в маленьком провинциальном городке Черноводске.  Целая серия загадочных убийств в лучших традициях викторианских детективов затрагивает старинную родовую усадьбу и местную театральную труппу. Расследование уводит полицию… в прошлое. Выясняется, что похожие преступления уже происходили здесь несколько десятилетий назад. Волею судьбы, поблизости оказываются профессиональный патологоанатом Евгения Волкова и гениальный математик Сергей Карский. Эта парочка не может пройти мимо такой загадки. Только вот жить им приходится в одном доме с Жениным бывшим парнем.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 4 голоса
Написать отзыв
Список серий 3-го сезона сериала «Анатомия убийства» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Змеи в высокой траве 1
Сезон 3 Серия 1
9 декабря 2020
Змеи в высокой траве 2
Сезон 3 Серия 2
9 декабря 2020
Змеи в высокой траве 3
Сезон 3 Серия 3
9 декабря 2020
Змеи в высокой траве 4
Сезон 3 Серия 4
9 декабря 2020
Смерть в доспехах 1
Сезон 3 Серия 5
10 декабря 2020
Смерть в доспехах 2
Сезон 3 Серия 6
10 декабря 2020
Разбитое зеркало 1
Сезон 3 Серия 7
10 декабря 2020
Разбитое зеркало 2
Сезон 3 Серия 8
10 декабря 2020
График выхода всех сериалов
