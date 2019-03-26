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Киноафиша Сериалы Амнезия Сезоны Сезон 2 Серия 9

Амнезия 2017 - 2020 9 серия 2 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Амнезия»
Потери
Сезон 2 / Серия 1 26 марта 2019
Безумие
Сезон 2 / Серия 2 2 апреля 2019
Вина
Сезон 2 / Серия 3 9 апреля 2019
Правонарушители
Сезон 2 / Серия 4 16 апреля 2019
Было
Сезон 2 / Серия 5 23 апреля 2019
Покров
Сезон 2 / Серия 6 7 мая 2019
Бум
Сезон 2 / Серия 7 14 мая 2019
Агрессия
Сезон 2 / Серия 8 21 мая 2019
Совершенные
Сезон 2 / Серия 9 28 мая 2019
Соучастник
Сезон 2 / Серия 10 4 июня 2019
О чем cерия

Во 2 сезоне 9 серии сериала «Амнезия» Эмили узнает, что психотерапевт, у которого наблюдался их с Ником сын, лечил и Вульфа. Также он создал вещество, превратившее Вульфа в суперкиллера. Спецгруппа ФБР отправляется на задержание доктора.

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