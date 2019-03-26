Во 2 сезоне 9 серии сериала «Амнезия» Эмили узнает, что психотерапевт, у которого наблюдался их с Ником сын, лечил и Вульфа. Также он создал вещество, превратившее Вульфа в суперкиллера. Спецгруппа ФБР отправляется на задержание доктора.