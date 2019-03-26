Во 2 сезоне 3 серии сериала «Амнезия» выясняется, что смертельным веществом является наркотик фентанил в высокой концентрации. Следы этой жидкости вскоре были обнаружены в крови еще двух жертв. Теперь Эмили может заняться этим делом официально.