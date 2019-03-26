Во 2 сезоне 5 серии сериала «Амнезия» в распоряжении ФБР оказывается биологический материал убийцы со шприцем. Выясняется, что это некий Рекс Вульф, когда-то служивший в американском спецназе. Группа Ника отправляется на его задержание.
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