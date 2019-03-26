Во 2 сезоне 6 серии сериала «Амнезия» Эмили с напарником Кэлом под вымышленными именами отправляются на поиски Вульфа. Оказавшись в одной из стран СНГ, где он скрывается, агенты проникают на засекреченную базу частной военной компании.