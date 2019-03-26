Во 2 сезоне 1 серии сериала «Амнезия» Эмили заручается поддержкой полицейского детектива Гиббса в расследовании собственного похищения. Появляются новые улики. В ходе поисков Эмили знакомится с женщиной, которая раскрывает тайну рождения героини.
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