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Киноафиша Сериалы Амнезия Сезоны Сезон 2 Серия 4

Амнезия 2017 - 2020 4 серия 2 сезон

7.8 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Амнезия»
Потери
Сезон 2 / Серия 1 26 марта 2019
Безумие
Сезон 2 / Серия 2 2 апреля 2019
Вина
Сезон 2 / Серия 3 9 апреля 2019
Правонарушители
Сезон 2 / Серия 4 16 апреля 2019
Было
Сезон 2 / Серия 5 23 апреля 2019
Покров
Сезон 2 / Серия 6 7 мая 2019
Бум
Сезон 2 / Серия 7 14 мая 2019
Агрессия
Сезон 2 / Серия 8 21 мая 2019
Совершенные
Сезон 2 / Серия 9 28 мая 2019
Соучастник
Сезон 2 / Серия 10 4 июня 2019
О чем cерия

Во 2 сезоне 4 серии сериала «Амнезия» появляются новые жертвы преступника, убивающего людей с помощью шприца с фентанилом. Расследование этого дела агентами ФБР получает политическую окраску в связи с личностью одного из погибших.

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Стрингер 11 комментариев
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