Михаил и Денис Демировы работают в отделе по розыску без вести пропавших людей. Братья абсолютно не похожи – ни по характеру,ни по привычкам,ни по отношению к жизни. На работу в их отдел приходит психолог Рита Высоцкая. И вскоре оба брата оказываются втянутыми в сложный любовный треугольник. Михаил и Денис не догадываются,что у Риты есть тайна. Девушка работает в отделе с одной целью – она хочет «найти себя»: Рита не знает своего настоящего имени,она помнит себя лишь с момента,как попала под машину в маленьком провинциальном городе