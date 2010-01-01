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Киноафиша Сериалы Выхожу тебя искать

Выхожу тебя искать (2010 - 2012)

Vyhozhu tebya iskat 18+
Год выпуска 2010
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 20 часов 48 минут

О чем сериал

Михаил и Денис Демировы работают в отделе по розыску без вести пропавших людей. Братья абсолютно не похожи – ни по характеру,ни по привычкам,ни по отношению к жизни. На работу в их отдел приходит психолог Рита Высоцкая. И вскоре оба брата оказываются втянутыми в сложный любовный треугольник. Михаил и Денис не догадываются,что у Риты есть тайна. Девушка работает в отделе с одной целью – она хочет «найти себя»: Рита не знает своего настоящего имени,она помнит себя лишь с момента,как попала под машину в маленьком провинциальном городе

В ролях
В ролях
Ольга Арнтгольц
Ольга Арнтгольц
Константин Соловьев
Константин Соловьев
Людмила Артемьева
Людмила Артемьева
Сергей Юшкевич
Сергей Юшкевич
Валерий Баринов
Валерий Баринов
Наталья Швец
Наталья Швец
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Сезоны
Выхожу тебя искать - Сезон 1 Сезон 1
2010, 12 эпизодов
 
Выхожу тебя искать - Сезон 2 Сезон 2
2012, 12 эпизодов
 
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