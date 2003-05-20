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Постер телешоу Топ-модель по-американски
Постер телешоу Топ-модель по-американски
Постер телешоу Топ-модель по-американски
Постер телешоу Топ-модель по-американски
Постер телешоу Топ-модель по-американски
Постер телешоу Топ-модель по-американски
Постер телешоу Топ-модель по-американски
Рейтинги
7.9 Рейтинг IMDb: 5.6
Оцените
7 постеров
Рейтинги
7.9 Рейтинг IMDb: 5.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Топ-модель по-американски

Топ-модель по-американски (2003 - 2018)

America's Next Top Model 16+
Год выпуска 2003
Страна США
Всего сезонов 24 сезона
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал VH1
Продолжительность телешоу 230 часов 46 минут
О чем телешоу

Американское реалити-шоу создала супермодель Тайра Бэнкс, ставшая исполнительным продюсером, ведущей и главной судьей. Шоу является американской версией оригинального проекта «Топ-модель». Участницы борются за звание «Топ-модели по-американски» и шанс начать карьеру в модельном бизнесе. Победительницы получают контракт с модельным агентством и фотосессию для глянцевого издания. В состав жюри, кроме Тайры, входили дизайнер Кимора Ли Симмонс, редакторы Бо Куиллиан, модель Полина Поризкова и многие другие.

Топ-модель по-американски - трейлер
Топ-модель по-американски
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Рита Ора
Рита Ора Host
Тайра Бэнкс
Тайра Бэнкс Host
Паулина Поризкова
Паулина Поризкова Judge
Твигги Judge
Nigel Barker Judge
J. Alexander Judge
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Топ-модель по-американски - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2003, 9 эпизодов
 
Топ-модель по-американски - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2004, 12 эпизодов
 
Топ-модель по-американски - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2004, 14 эпизодов
 
Топ-модель по-американски - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2005, 14 эпизодов
 
Топ-модель по-американски - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2005, 14 эпизодов
 
Топ-модель по-американски - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2006, 13 эпизодов
 
Топ-модель по-американски - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2006, 13 эпизодов
 
Топ-модель по-американски - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2007, 13 эпизодов
 
Топ-модель по-американски - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2007, 13 эпизодов
 
Топ-модель по-американски - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2008, 13 эпизодов
 
Топ-модель по-американски - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2008, 13 эпизодов
 
Топ-модель по-американски - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
2009, 13 эпизодов
 
Топ-модель по-американски - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
2009, 13 эпизодов
 
Топ-модель по-американски - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
2010, 12 эпизодов
 
Топ-модель по-американски - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
2010, 13 эпизодов
 
Топ-модель по-американски - Сезон 16 / Season 16 Сезон 16 / Season 16
2011, 13 эпизодов
 
Топ-модель по-американски - Сезон 17 / Season 17 Сезон 17 / Season 17
2011, 13 эпизодов
 
Топ-модель по-американски - Сезон 18 / Season 18 Сезон 18 / Season 18
2012, 13 эпизодов
 
Топ-модель по-американски - Сезон 19 / Season 19 Сезон 19 / Season 19
2012, 13 эпизодов
 
Топ-модель по-американски - Сезон 20 / Season 20 Сезон 20 / Season 20
2013, 16 эпизодов
 
Топ-модель по-американски - Сезон 21 / Season 21 Сезон 21 / Season 21
2014, 16 эпизодов
 
Топ-модель по-американски - Сезон 22 / Season 22 Сезон 22 / Season 22
2015, 16 эпизодов
 
Топ-модель по-американски - Сезон 23 / Season 23 Сезон 23 / Season 23
2016, 15 эпизодов
 
Топ-модель по-американски - Сезон 24 / Season 24 Сезон 24 / Season 24
2018, 15 эпизодов
 
Кадры из телешоу
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