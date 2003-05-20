Топ-модель по-американски (2003 - 2018)

Американское реалити-шоу создала супермодель Тайра Бэнкс, ставшая исполнительным продюсером, ведущей и главной судьей. Шоу является американской версией оригинального проекта «Топ-модель». Участницы борются за звание «Топ-модели по-американски» и шанс начать карьеру в модельном бизнесе. Победительницы получают контракт с модельным агентством и фотосессию для глянцевого издания. В состав жюри, кроме Тайры, входили дизайнер Кимора Ли Симмонс, редакторы Бо Куиллиан, модель Полина Поризкова и многие другие.