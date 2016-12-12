В 23 сезоне шоу «Топ-модель по-американски» приняли участие Таш Уэллс, Коди Уэллс, Кортни Нельсон, Кориэнн Робертс, Татьяна Прайс и Индия Гантс. Это первый сезон без Тайры Бэнкс в качестве ведущей. Рита Ора стала той, кому выпала честь вести данный проект. Он посвящен созданию кейса сильной, красивой, уверенной в себе современной женщины. 14 лучших из претенденток пригласили продолжить участие в конкурсе. Модели высказываются о проблеме расовой дискриминации в Америке. Затем девушки принимают участие в фотосъемке в обнаженном виде, которую проводит известный фотограф Эллен фон Унверт.