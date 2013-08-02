Оповещения от Киноафиши
Топ-модель по-американски (2003), 20 сезон

Постер к 20-му сезону телешоу Топ-модель по-американски
Киноафиша Сериалы Топ-модель по-американски Сезоны Сезон 20
America's Next Top Model 16+
Оригинальное название Season 20
Название Сезон 20
Премьера сезона 2 августа 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 16
Продолжительность сезона 11 часов 28 минут
О чем 20-й сезон телешоу «Топ-модель по-американски»

В 20 сезоне шоу «Топ-модель по-американски» полуфиналисток Тайра и ее коллеги отбирают из сотен претендентов. Кандидатки принимают участие в дефиле на подиуме на балу, который организован в рамках официального открытия показа мод. После этого четвертьфиналисток приглашают на интервью с судьями. Затем четыре судьи (Тайра Бэнкс, Роб Эванс, Келли Катроне и Джонни Вуек) выбирают 26 полуфиналисток. Тайра Бэнкс и Роб Эванс внезапно приезжают в особняк, чтобы побеседовать с девушками и подготовить их к предстоящему состязанию. В шоу принимают участие Дон Бенджамин, Нина Бёрнс и Джереми Ромер, Крис Эрнандес, Кори Хиндорф и другие.

Рейтинг шоу

6.3
Оцените 20 голосов
5.7 IMDb

Список серий 20-го сезона телешоу «Топ-модель по-американски»

Познакомьтесь с парнями и девушками из цикла 20, часть 1 Meet the Guys & Girls of Cycle 20, Part 1
Сезон 20 Серия 1
2 августа 2013
Познакомьтесь с парнями и девушками из цикла 20, часть 2 Meet the Guys & Girls of Cycle 20, Part 2
Сезон 20 Серия 2
2 августа 2013
Девушка, которая снова выходит замуж The Girl Who Gets Married Again
Сезон 20 Серия 3
9 августа 2013
Парень, который получает плетение The Guy Who Gets a Weave
Сезон 20 Серия 4
16 августа 2013
Девушка, которая ходила по кругу The Girl Who Went Around in Circles
Сезон 20 Серия 5
23 августа 2013
Парень, который целует девушку The Guy Who Gets to Kiss the Girl
Сезон 20 Серия 6
30 августа 2013
Девушка, которая боится клоунов The Girl Who's Scared of Clowns
Сезон 20 Серия 7
6 сентября 2013
Парень, который плачет The Guy Who Cries
Сезон 20 Серия 8
13 сентября 2013
Девушка, чья походка слишком хороша The Girl Whose Walk is TOO Good
Сезон 20 Серия 9
20 сентября 2013
Парни и девушки начинают кокетничать The Guys and Girls Get Flirty
Сезон 20 Серия 10
27 сентября 2013
Девушка, которая совсем распоясалась The Girl Who Gets Punked
Сезон 20 Серия 11
4 октября 2013
Парень, у которого паническая атака The Guy Who Has a Panic Attack
Сезон 20 Серия 12
11 октября 2013
Девушка, которую целует слон The Girl Who Gets Kissed on an Elephant
Сезон 20 Серия 13
18 октября 2013
Парень, который становится летучей мышью The Guy Who Becomes a Bat
Сезон 20 Серия 14
1 ноября 2013
Финал, Часть 1: Финалисты снимают свою кампанию "Угадай" Finale Part 1: The Finalists Shoot Their Guess Campaign
Сезон 20 Серия 15
8 ноября 2013
Финал, часть 2: Парень или девушка, которые станут следующей топ-моделью Америки Finale Part 2: The Guy or Girl Who Becomes America's Next Top Model
Сезон 20 Серия 16
15 ноября 2013
