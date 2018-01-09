В 24 сезоне шоу «Топ-модель по-американски» приняли участие Эрин Грин, Джина Тернер, Рио Саммерc, Шанис Кэрролл, Кристиана Казакова, Джина Тёрнер и Кила Колман. Легендарная Тайра Бэнкс возвращается в качестве ведущей вместе с Эшли Грэм, Лоу Роуч и Дрю Эллиотт. Они приветствуют 26 начинающих моделей, которые будут соревноваться за звание следующей топ-модели Америки. 15 лучших немедленно отправляются в скейт-парк Венис-Бич для прохождения первого испытания. Позже модели присоединяются к последнему тренду Голливуда – бэби-буму. Им поручено продемонстрировать красоту беременности.