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Топ-модель по-американски (2003), 24 сезон

Постер к 24-му сезону телешоу Топ-модель по-американски
Киноафиша Сериалы Топ-модель по-американски Сезоны Сезон 24
America's Next Top Model 16+
Оригинальное название Season 24
Название Сезон 24
Премьера сезона 9 января 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 15
Продолжительность сезона 10 часов 45 минут
О чем 24-й сезон телешоу «Топ-модель по-американски»

В 24 сезоне шоу «Топ-модель по-американски» приняли участие Эрин Грин, Джина Тернер, Рио Саммерc, Шанис Кэрролл, Кристиана Казакова, Джина Тёрнер и Кила Колман. Легендарная Тайра Бэнкс возвращается в качестве ведущей вместе с Эшли Грэм, Лоу Роуч и Дрю Эллиотт. Они приветствуют 26 начинающих моделей, которые будут соревноваться за звание следующей топ-модели Америки. 15 лучших немедленно отправляются в скейт-парк Венис-Бич для прохождения первого испытания. Позже модели присоединяются к последнему тренду Голливуда – бэби-буму. Им поручено продемонстрировать красоту беременности.

Рейтинг шоу

6.2
Оцените 20 голосов
5.6 IMDb

Список серий 24-го сезона телешоу «Топ-модель по-американски»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Босс возвращается The Boss Is Back
Сезон 24 Серия 1
9 января 2018
Красота Лос-Анджелеса Beauty Is Los Angeles
Сезон 24 Серия 2
16 января 2018
Красота — это торговая марка Beauty Is a Trademark
Сезон 24 Серия 3
23 января 2018
Красота - это драма Beauty Is Drama
Сезон 24 Серия 4
30 января 2018
Красота нетрадиционна Beauty Is Unconventional
Сезон 24 Серия 5
6 февраля 2018
Красота - это гордость Beauty Is Pride
Сезон 24 Серия 6
13 февраля 2018
Красота сырая Beauty Is Raw
Сезон 24 Серия 7
20 февраля 2018
Красота социальна Beauty Is Social
Сезон 24 Серия 8
27 февраля 2018
Красота — это движение Beauty Is Movement
Сезон 24 Серия 9
6 марта 2018
Красота реальна Beauty Is Real
Сезон 24 Серия 10
13 марта 2018
Красота — это личность Beauty Is Personality
Сезон 24 Серия 11
20 марта 2018
Красота — это возвращение Beauty Is a Comeback
Сезон 24 Серия 12
27 марта 2018
Красота продается Beauty Is Commercial
Сезон 24 Серия 13
3 апреля 2018
Следующий уровень свирепости Next Level Fierce
Сезон 24 Серия 14
10 апреля 2018
Финал Final
Сезон 24 Серия 15
11 апреля 2018
График выхода всех сериалов
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