Топ-модель по-американски
Цитаты
Цитаты из ТВ-шоу Топ-модель по-американски
Nigel Barker
[о Джейд] Если самодовольные драг-квин становятся «в моде», у неё есть шанс стать следующей топ-моделью Америки.
Jade Rodan
Слоны принадлежат к семейству динозавров.
Tyra Banks
[к Нигелю] Почему ты такой возбужденный?
Dionne Alexander
[после получения приза за победу в задании] ФУТБОЛКА? ФУТБОЛКА? Что ты будешь делать с ФУТБОЛКОЙ?
Jay Manuel
[перед показом] Ракуй! Топчи так, чтобы до конца!
Твигги
[после того, как фотография Кэтлин была плохо воспринята судьями] Я правда думаю, что ты совершенно не поняла концепцию фотосессии.
Кэтлин
Я знаю, правда? Я не...
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Nigel Barker
Тайра Бэнкс
Tyra Banks
Твигги
Twiggy
