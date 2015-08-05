Оповещения от Киноафиши
Топ-модель по-американски (2003), 22 сезон

Постер к 22-му сезону телешоу Топ-модель по-американски
Топ-модель по-американски Сезон 22
America's Next Top Model 16+
Оригинальное название Season 22
Название Сезон 22
Премьера сезона 5 августа 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 16
Продолжительность сезона 11 часов 28 минут
О чем 22-й сезон телешоу «Топ-модель по-американски»

В 22 сезоне шоу «Топ-модель по-американски» парни и девушки соревнуются за желанный титул. Потенциальные участники съезжаются в Голливуд, принимают участие в дефиле в купальниках и вступают в схватку с сумасшедшими фанатами — и друг с другом — в борьбе за место в проекте. Ведущая Тайра Бэнкс, Мисс Джей и специалист по связям с общественностью моды Келли Катроне возвращаются в состав судейской коллегии, а Ю Цай снова выступает в роли креативного консультанта во время фотосессий. Самыми запоминающимися участниками шоу становятся Дэвин Кларк, Майки Хеверли, Лейси Роджерс, Мамэ Эджей и Найл Димарко.

Рейтинг шоу

6.3
Оцените 20 голосов
5.7 IMDb

Список серий 22-го сезона телешоу «Топ-модель по-американски»

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Парни и девушки добираются до Голливуда The Guys and Girls Make It to Hollywood
Сезон 22 Серия 1
5 августа 2015
Девушка, которая уходит The Girl Who Walks Away
Сезон 22 Серия 2
12 августа 2015
Парень, которого выгоняют The Guy Who Gets Shipped Out
Сезон 22 Серия 3
19 августа 2015
Девушка, которая тщательно выбрита The Girl Who Has a Close Shave
Сезон 22 Серия 4
26 августа 2015
Парень, который получает засос The Guy Who Gets a Hickey
Сезон 22 Серия 5
2 сентября 2015
Девушка, которая становится одержимой The Girl Who Gets Possessed
Сезон 22 Серия 6
9 сентября 2015
Парень, который ведет себя как дурак The Guy Who Acts a Fool
Сезон 22 Серия 7
16 сентября 2015
Девушка, которая наряжалась The Girl Who Got All Dolled Up
Сезон 22 Серия 8
23 сентября 2015
Парень или девушка, которые вернулись The Guy or Girl Who Came Back
Сезон 22 Серия 9
2 октября 2015
Девушка, которая стала самоуверенной The Girl Who Became Bootyful
Сезон 22 Серия 10
9 октября 2015
А потом это случилось And Then That Happened
Сезон 22 Серия 11
23 октября 2015
Парень, который закрыл сделку в Вегасе The Guy Who Closed the Deal in Vegas
Сезон 22 Серия 12
30 октября 2015
Девушка, которая выстрелила в темноте The Girl Who Took a Shot in the Dark
Сезон 22 Серия 13
6 ноября 2015
Парень, который был маменькиным сынком The Guy Who Was a Momma's Boy
Сезон 22 Серия 14
13 ноября 2015
Финал, часть 1: Девушка, которая произвела фурор Finale Part 1: The Girl Who Made a Splash
Сезон 22 Серия 15
20 ноября 2015
Финал, часть 2: Следующая топ-модель Америки... Finale Part 2: America's Next Top Model is...
Сезон 22 Серия 16
4 декабря 2015
