В 22 сезоне шоу «Топ-модель по-американски» парни и девушки соревнуются за желанный титул. Потенциальные участники съезжаются в Голливуд, принимают участие в дефиле в купальниках и вступают в схватку с сумасшедшими фанатами — и друг с другом — в борьбе за место в проекте. Ведущая Тайра Бэнкс, Мисс Джей и специалист по связям с общественностью моды Келли Катроне возвращаются в состав судейской коллегии, а Ю Цай снова выступает в роли креативного консультанта во время фотосессий. Самыми запоминающимися участниками шоу становятся Дэвин Кларк, Майки Хеверли, Лейси Роджерс, Мамэ Эджей и Найл Димарко.