Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке»
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Актеры сериала «Исаев»
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Лембит Ульфсак
Lembit Ulfsak
Сергей Угрюмов
Sergey Ugryumov
Сергей Плотников
Sergey Plotnikov
Борис Быстров
Boris Bystrov
Горячая или холодная? Вот какой водой нужно заливать рис — и плов рассыпается зернышко к зернышку
Пару ложек в барабан с подушками — и желтые разводы исчезают как по волшебству: от чистоты даже хрустят, как новые
Заливаю пятно крови на одежде двумя аптечными тюбиками — ни следа не остается: даже белые шорты сияют как альпийский снег
«Одиссея» несется к $1 000 000 000 в прокате, но без этого советского фильма Нолан считал бы копейки: вдохновился им (и еще парочкой)
«Невский» — крепкий середнячок, но вот этот сериал с Паламарчуком — высший пилотаж: «Кинопоиск» не зря отправил его в топ-250 лучших
Только 5 мини-сериалов Netflix идеальны от первой до последней секунды: про №4 и №5 трубили на каждом углу – смотрели остальные?
Пока в мире собирает «Одиссея», россияне штурмуют кинотеатры из-за новинки со Стояновым — уже вторые выходные подряд №1 в прокате
Сериал по «Властелину колец» ждет перезапуск — 3-й сезон начнется с чистого листа, будто первых двух и не существовало
«Берегись автомобиля» превратили в сериал от Kion, и даже фанаты Рязанова поставили «класс»: «Трибунцев – идеальный Деточкин»
«Мастера Маргариту» и самого Локшина легендарный литературовед Жаринов сровнял с землей: «Режиссер снял какую-то шнягу»
ИИ назвал лучший сериал про Османскую империю — «Великолепный век» хорош, но этот шедевр от Netflix на голову выше
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