Скандал 2012 - 2018 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Скандал
Киноафиша Сериалы Скандал Сезоны Сезон 1
Scandal 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 апреля 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 1 минута

Рейтинг сериала

7.1
Оцените 20 голосов
7.7 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Скандал»

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Милая детка Sweet Baby
Сезон 1 Серия 1
5 апреля 2012
Маленькие грязные секреты Dirty Little Secrets
Сезон 1 Серия 2
12 апреля 2012
Адская ярость Hell Hath No Fury
Сезон 1 Серия 3
19 апреля 2012
Враг государства Enemy of the State
Сезон 1 Серия 4
26 апреля 2012
Крушение и клеймо Crash and Burn
Сезон 1 Серия 5
3 мая 2012
Тропа The Trail
Сезон 1 Серия 6
10 мая 2012
Грант: Для людей Grant: For the People
Сезон 1 Серия 7
17 мая 2012
