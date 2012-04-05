Оповещения от Киноафиши
Scandal
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
5 апреля 2012
Год выпуска
2012
Количество серий
7
Продолжительность сезона
5 часов 1 минута
Рейтинг сериала
7.1
Оцените
20
голосов
7.7
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Скандал»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Милая детка
Sweet Baby
Сезон 1
Серия 1
5 апреля 2012
Маленькие грязные секреты
Dirty Little Secrets
Сезон 1
Серия 2
12 апреля 2012
Адская ярость
Hell Hath No Fury
Сезон 1
Серия 3
19 апреля 2012
Враг государства
Enemy of the State
Сезон 1
Серия 4
26 апреля 2012
Крушение и клеймо
Crash and Burn
Сезон 1
Серия 5
3 мая 2012
Тропа
The Trail
Сезон 1
Серия 6
10 мая 2012
Грант: Для людей
Grant: For the People
Сезон 1
Серия 7
17 мая 2012
