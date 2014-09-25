Меню
Скандал 2012 - 2018 4 сезон
Scandal
18+
Оригинальное название
Season 4
Название
Сезон 4
Премьера сезона
25 сентября 2014
Год выпуска
2014
Количество серий
22
Продолжительность сезона
15 часов 46 минут
Рейтинг сериала
5.1
Оцените
10
голосов
7.7
IMDb
Список серий 4-го сезона сериала «Скандал»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Рэнди, Рыжая, Суперфрик и Джулия
Randy, Red, Superfreak and Julia
Сезон 4
Серия 1
25 сентября 2014
Послание к нации
The State of the Union
Сезон 4
Серия 2
2 октября 2014
Внутри пузыря
Inside the Bubble
Сезон 4
Серия 3
9 октября 2014
Какой отец, такая и дочь
Like Father, Like Daughter
Сезон 4
Серия 4
16 октября 2014
Ключ
The Key
Сезон 4
Серия 5
23 октября 2014
Невиновный человек
An Innocent Man
Сезон 4
Серия 6
30 октября 2014
Малыш напроказничал
Baby Made a Mess
Сезон 4
Серия 7
6 ноября 2014
Последний ужин
The Last Supper
Сезон 4
Серия 8
13 ноября 2014
Там, где не светит солнце
Where the Sun Don't Shine
Сезон 4
Серия 9
20 ноября 2014
Беги
Run
Сезон 4
Серия 10
29 января 2015
Где темнокожая леди?
Where's the Black Lady?
Сезон 4
Серия 11
5 февраля 2015
Гладиаторы не убегают
Gladiators Don't Run
Сезон 4
Серия 12
12 февраля 2015
Больше никакой крови
No More Blood
Сезон 4
Серия 13
19 февраля 2015
Шезлонг
The Lawn Chair
Сезон 4
Серия 14
5 марта 2015
Показания Диего Муньоса
The Testimony of Diego Muñoz
Сезон 4
Серия 15
12 марта 2015
Хорошо быть странным
It's Good to Be Kink
Сезон 4
Серия 16
19 марта 2015
Надень кольцо
Put a Ring on It
Сезон 4
Серия 17
26 марта 2015
Уважай отца своего
Honor Thy Father
Сезон 4
Серия 18
2 апреля 2015
Всего лишь законопроект
I'm Just a Bill
Сезон 4
Серия 19
16 апреля 2015
Первая леди поет блюз
First Lady Sings the Blues
Сезон 4
Серия 20
23 апреля 2015
Несколько хороших женщин
A Few Good Women
Сезон 4
Серия 21
7 мая 2015
Нельзя сместить Командира
You Can't Take Command
Сезон 4
Серия 22
14 мая 2015
