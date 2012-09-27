Меню
18+
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
27 сентября 2012
Год выпуска
2012
Количество серий
22
Продолжительность сезона
15 часов 46 минут
Рейтинг сериала
5.1
Оцените
10
голосов
7.7
IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Скандал»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Белая шляпа снята
White Hat's Off
Сезон 2
Серия 1
27 сентября 2012
Другая женщина
The Other Woman
Сезон 2
Серия 2
4 октября 2012
Сезон охоты
Hunting Season
Сезон 2
Серия 3
18 октября 2012
Спад напряжения
Beltway Unbuckled
Сезон 2
Серия 4
25 октября 2012
Все дороги ведут к Фицу
All Roads Lead to Fitz
Сезон 2
Серия 5
8 ноября 2012
Шпионы как мы
Spies Like Us
Сезон 2
Серия 6
15 ноября 2012
Округ Дэфайнс
Defiance
Сезон 2
Серия 7
29 ноября 2012
С Днем рождения, Мистер Президент
Happy Birthday, Mr. President
Сезон 2
Серия 8
6 декабря 2012
Унесенные
Blown Away
Сезон 2
Серия 9
13 декабря 2012
Одна - за собаку
One for the Dog
Сезон 2
Серия 10
10 января 2013
Преступница, проститутка, идиотка и лгунья
A Criminal, a Whore, an Idiot and a Liar
Сезон 2
Серия 11
17 января 2013
Правда или последствия
Truth or Consequences
Сезон 2
Серия 12
31 января 2013
Никто не любит младенцев
Nobody Likes Babies
Сезон 2
Серия 13
7 февраля 2013
Виски, танго, фокстрот
Whiskey Tango Foxtrot
Сезон 2
Серия 14
14 февраля 2013
Шумиху приносит динамит
Boom Goes the Dynamite
Сезон 2
Серия 15
21 февраля 2013
Начало часа
Top of the Hour
Сезон 2
Серия 16
21 марта 2013
Змея в саду
Snake in the Garden
Сезон 2
Серия 17
28 марта 2013
Молли, ты в опасности, детка
Molly, You in Danger, Girl
Сезон 2
Серия 18
4 апреля 2013
Семь - пятьдесят два
Seven Fifty-Two
Сезон 2
Серия 19
25 апреля 2013
Отверженная женщина
A Woman Scorned
Сезон 2
Серия 20
2 мая 2013
Вопросы?
Any Questions?
Сезон 2
Серия 21
9 мая 2013
Белая шляпа надета вновь
White Hat's Back On
Сезон 2
Серия 22
16 мая 2013
