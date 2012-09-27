Почему «Семнадцать мгновений весны» назвали именно так — и что за этим числом на самом деле скрывается? Объясняем на пальцах

Гимли из «Властелина колец» не зря махал топором: тайна оружия гномов оказалась глубже, чем кажется

Кем на самом деле был Король Ночи? ИИ дал версию, которая переворачивает все, что мы знали об «Игре престолов»

«Будете мешать – оставлю без обеда»: рожденные в СССР пройдут этот тест на 5/5 – вспомните фильм по цитате о еде

Считаете себя фанатом «Невского»? Зря: вы точно не справитесь с нашим тестом на знание сериала

Тест за минуту покажет вашего двойника из «Великолепного века»: никаких скучных вопросов — просто выберите свой знак зодиака

«Я надеялся, что был глубокий смысл…»: почему в «Магической битве» Годжо сменил белые бинты на черную повязку – дело не в скорби по Гето

«Возможно, я и знал, но…»: даже Макконахи не помнит полное имя Купера из «Интерстеллара» — проверьте и вы себя

«Не спеша насладиться миром»: сколько сезонов будет у «Рыцаря Семи Королевств» — дата выхода первого уже есть, осталось дождаться

Ду ю спик инглиш-тест: угадайте российский фильм по его зарубежному названию