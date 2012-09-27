Меню
Скандал 2012 - 2018 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Скандал
Скандал Сезоны Сезон 2

Scandal 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 27 сентября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут

Рейтинг сериала

5.1
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Скандал»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Белая шляпа снята White Hat's Off
Сезон 2 Серия 1
27 сентября 2012
Другая женщина The Other Woman
Сезон 2 Серия 2
4 октября 2012
Сезон охоты Hunting Season
Сезон 2 Серия 3
18 октября 2012
Спад напряжения Beltway Unbuckled
Сезон 2 Серия 4
25 октября 2012
Все дороги ведут к Фицу All Roads Lead to Fitz
Сезон 2 Серия 5
8 ноября 2012
Шпионы как мы Spies Like Us
Сезон 2 Серия 6
15 ноября 2012
Округ Дэфайнс Defiance
Сезон 2 Серия 7
29 ноября 2012
С Днем рождения, Мистер Президент Happy Birthday, Mr. President
Сезон 2 Серия 8
6 декабря 2012
Унесенные Blown Away
Сезон 2 Серия 9
13 декабря 2012
Одна - за собаку One for the Dog
Сезон 2 Серия 10
10 января 2013
Преступница, проститутка, идиотка и лгунья A Criminal, a Whore, an Idiot and a Liar
Сезон 2 Серия 11
17 января 2013
Правда или последствия Truth or Consequences
Сезон 2 Серия 12
31 января 2013
Никто не любит младенцев Nobody Likes Babies
Сезон 2 Серия 13
7 февраля 2013
Виски, танго, фокстрот Whiskey Tango Foxtrot
Сезон 2 Серия 14
14 февраля 2013
Шумиху приносит динамит Boom Goes the Dynamite
Сезон 2 Серия 15
21 февраля 2013
Начало часа Top of the Hour
Сезон 2 Серия 16
21 марта 2013
Змея в саду Snake in the Garden
Сезон 2 Серия 17
28 марта 2013
Молли, ты в опасности, детка Molly, You in Danger, Girl
Сезон 2 Серия 18
4 апреля 2013
Семь - пятьдесят два Seven Fifty-Two
Сезон 2 Серия 19
25 апреля 2013
Отверженная женщина A Woman Scorned
Сезон 2 Серия 20
2 мая 2013
Вопросы? Any Questions?
Сезон 2 Серия 21
9 мая 2013
Белая шляпа надета вновь White Hat's Back On
Сезон 2 Серия 22
16 мая 2013
График выхода всех сериалов
