Гимли из «Властелина колец» не зря махал топором: тайна оружия гномов оказалась глубже, чем кажется

Кем на самом деле был Король Ночи? ИИ дал версию, которая переворачивает все, что мы знали об «Игре престолов»

Тут не только «Наруто», «Магическая битва» и «Атака титанов»: 8 японских аниме с самыми высокими рейтингами в мире

Не знаете, какой сериал посмотреть? Доверьтесь звездам: выберите свой знак зодиака — получите рекомендацию под ваш вкус (тест)

Ду ю спик инглиш-тест: угадайте российский фильм по его зарубежному названию

«У Сайтамы появился конкурент»: в 2026-м фанатов сёнэна порадуют новым аниме про чудовищ – спасать мир от них будет... петух

Считаете себя фанатом «Невского»? Зря: вы точно не справитесь с нашим тестом на знание сериала

Тест за минуту покажет вашего двойника из «Великолепного века»: никаких скучных вопросов — просто выберите свой знак зодиака

«Возможно, я и знал, но…»: даже Макконахи не помнит полное имя Купера из «Интерстеллара» — проверьте и вы себя

Управитесь за выходные: 3 мини-сериала от HBO Max с оценкой 7.5+ — № 3 выйдет лишь 12 октября, а уже получил 100% свежести на RT