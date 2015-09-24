Меню
Скандал 2012 - 2018 5 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Scandal
18+
Оригинальное название
Season 5
Название
Сезон 5
Премьера сезона
24 сентября 2015
Год выпуска
2015
Количество серий
21
Продолжительность сезона
15 часов 3 минуты
Рейтинг сериала
5.1
Оцените
10
голосов
7.7
IMDb
Написать отзыв
Список серий 5-го сезона сериала «Скандал»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Тяжело быть во главе
Heavy is the Head
Сезон 5
Серия 1
24 сентября 2015
Да
Yes
Сезон 5
Серия 2
1 октября 2015
Париж в огне
Paris is Burning
Сезон 5
Серия 3
8 октября 2015
Собачья тактика
Dog-Whistle Politics
Сезон 5
Серия 4
15 октября 2015
Будь готов
You Got Served
Сезон 5
Серия 5
22 октября 2015
Прочь из тюрьмы, ты свободен
Get Out of Jail, Free
Сезон 5
Серия 6
29 октября 2015
Даже Дьявол заслуживает второй шанс
Even the Devil Deserves a Second Chance
Сезон 5
Серия 7
5 ноября 2015
Распутин
Rasputin
Сезон 5
Серия 8
12 ноября 2015
Детка, снаружи холодно
Baby, It's Cold Outside
Сезон 5
Серия 9
19 ноября 2015
It's Hard Out Here for a General
It's Hard Out Here for a General
Сезон 5
Серия 10
11 февраля 2016
Кандидат
The Candidate
Сезон 5
Серия 11
18 февраля 2016
Wild Card
Сезон 5
Серия 12
25 февраля 2016
The Fish Rots from the Head
Сезон 5
Серия 13
10 марта 2016
Я тебя вижу
I See You
Сезон 5
Серия 14
17 марта 2016
Pencils Down
Сезон 5
Серия 15
24 марта 2016
The Miseducation of Susan Ross
Сезон 5
Серия 16
31 марта 2016
Thwack!
Сезон 5
Серия 17
7 апреля 2016
Till Death Do Us Part
Сезон 5
Серия 18
21 апреля 2016
Buckle Up
Сезон 5
Серия 19
28 апреля 2016
Trump Card
Сезон 5
Серия 20
5 мая 2016
That's My Girl
That's My Girl
Сезон 5
Серия 21
12 мая 2016
«Возможно, я и знал, но…»: даже Макконахи не помнит полное имя Купера из «Интерстеллара» — проверьте и вы себя
