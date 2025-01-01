Меню
Scandal 18+
Год выпуска 2012
Страна США
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал ABC

Рейтинг сериала

5.1
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Скандал»
Скандал - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
7 эпизодов 5 апреля 2012 - 17 мая 2012
 
Скандал - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
22 эпизода 27 сентября 2012 - 16 мая 2013
 
Скандал - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
18 эпизодов 3 октября 2013 - 17 апреля 2014
 
Скандал - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
22 эпизода 25 сентября 2014 - 14 мая 2015
 
Скандал - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
21 эпизод 24 сентября 2015 - 12 мая 2016
 
Скандал - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
16 эпизодов 26 января 2017 - 18 мая 2017
 
Скандал - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
18 эпизодов 5 октября 2017 - 19 апреля 2018
 
