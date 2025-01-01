Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Скандал, список сезонов
Scandal
18+
Год выпуска
2012
Страна
США
Эпизод длится
43 минуты
Телеканал
ABC
Рейтинг сериала
5.1
Оцените
10
голосов
7.7
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Скандал»
Сезон 1 / Season 1
7 эпизодов
5 апреля 2012 - 17 мая 2012
Сезон 2 / Season 2
22 эпизода
27 сентября 2012 - 16 мая 2013
Сезон 3 / Season 3
18 эпизодов
3 октября 2013 - 17 апреля 2014
Сезон 4 / Season 4
22 эпизода
25 сентября 2014 - 14 мая 2015
Сезон 5 / Season 5
21 эпизод
24 сентября 2015 - 12 мая 2016
Сезон 6 / Season 6
16 эпизодов
26 января 2017 - 18 мая 2017
Сезон 7 / Season 7
18 эпизодов
5 октября 2017 - 19 апреля 2018
