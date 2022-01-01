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Телеканал Домашний

О телеканале

Домашний — российский развлекательный канал, ориентированный на женщин, входит в структуру «СТС Медиа». Начал свою работу в 2005 году, заменив собой сеть М1. Вначале он представлял собой тематический набор познавательных программ о медицине, кулинарии, путешествиях. Они отличались большой интерактивностью: каждый зритель мог позвонить в студию и задать вопрос ведущим. Но со временем акцент сместился в сторону сериалов и мыльных опер. Появились проекты собственного производства, например «Одна за всех», а также турецкие драмы, среди них «Великолепный век», и эксклюзивные реалити-шоу — «Давай разведемся», «Беременные».

Сериалы
Бедная Саша
Бедная Саша
драма, мелодрама 2022, Украина
0.0
Семейные тайны
Семейные тайны
мелодрама 2022, Россия
0.0
Вторая жена
Вторая жена
мелодрама 2022, Россия
0.0
Карта памяти
Карта памяти
мелодрама, детектив 2022, Россия
0.0
Птица в клетке
Птица в клетке
мелодрама 2022, Россия
0.0
Только по любви
Только по любви
мелодрама 2022, Россия
0.0
Любовь без права передачи
Любовь без права передачи
мелодрама 2022, Россия
0.0
Присяжная
Присяжная
мелодрама 2022, Россия
0.0
Все сериалы
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