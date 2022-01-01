Телеканал Домашний

Домашний — российский развлекательный канал, ориентированный на женщин, входит в структуру «СТС Медиа». Начал свою работу в 2005 году, заменив собой сеть М1. Вначале он представлял собой тематический набор познавательных программ о медицине, кулинарии, путешествиях. Они отличались большой интерактивностью: каждый зритель мог позвонить в студию и задать вопрос ведущим. Но со временем акцент сместился в сторону сериалов и мыльных опер. Появились проекты собственного производства, например «Одна за всех», а также турецкие драмы, среди них «Великолепный век», и эксклюзивные реалити-шоу — «Давай разведемся», «Беременные».