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Постер к 1-му сезону сериала Оставленное сердце
Киноафиша Сериалы Оставленное сердце Сезоны Сезон 1

Ostavlennoe serdce 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Оставленное сердце»

В 1-м сезоне сериала «Оставленное сердце» речь пойдет об учительнице музыки Нине. Неожиданно ее сына Кирилла обвиняют в причинении ущерба имуществу влиятельного бизнесмена. Но женщина понимает, что это не он. Много лет назад она отказалась от своего новорожденного ребенка, который имел порок сердца. Женщина не хотела этого делать, но противоречить мужу не решилась. Теперь, узнав, что сын жив, Нина решает найти его. Она хочет попросить прощения, вот только готов ли парень увидеть свою биологическую мать? При встрече он не признает родство, ведь привык считать мамой другую женщину.

Список серий 1-го сезона сериала «Оставленное сердце» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 октября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
18 октября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
18 октября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
18 октября 2023
График выхода всех сериалов
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