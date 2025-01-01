Постеры сериала «Оставленное сердце»

Ствол в бардачке, кассеты «Комбинации» и запах дешёвого бензина: 10 сериалов про 90-е, которые показывают Россию без прикрас

Три свежих мини-сериала о криминале, которые вы точно обсудите с друзьями: №1 стоит посмотреть хотя бы ради Джуда Лоу

Откуда взялся кот Матроскин? Новый российский фильм даст мяу-ответ — и это не продолжение «Простоквашино»

Почему Гэндальф так сильно любил хоббитов: Толкин дал оригинальный ответ во «Властелине колец»

Паттинсон, Стюарт, освобождайте график! Спустя 17 лет «Сумерки» могут получить продолжение — Майер перепишет старый канон

Один из самых спорных фильмов Ричи вышел ровно 20 лет назад: россияне нашли в нем смысл жизни, американцы клеймили «бредовым болотом»

В 2010-м пугал как «Ведьма из Блэр»: культовый низкобюджетный хоррор получит ремейк — спустя 15 лет он может стать еще страшнее

Прости, Тони Старк: у Тома Холланда есть любимый момент в киновселенной Marvel — и он бы хотел пережить его снова

«Я чертовски взбешен»: после скандала с «Убить Билла» Тарантино ввел на съемках строгий запрет — за нарушение увольняет без суда и следствия

Засмотрели «Озимандию» до дыр? У «Во все тяжкие» есть достойный конкурент от HBO — приблизился к рейтингу 10 на IMDb