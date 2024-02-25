Оповещения от Киноафиши
Ходячие мертвецы: Выжившие 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Ходячие мертвецы: Выжившие
Киноафиша Сериалы Ходячие мертвецы: Выжившие Сезоны Сезон 1
The Walking Dead: The Ones Who Live 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 февраля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 6
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие»

В 1-м сезоне сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие» события вновь развернутся в Америке, лежащей в руинах. Лишь небольшому проценту граждан удалось пережить эпидемию десятилетней давности, превращающую мертвых в зомби. В мирное время Рик был примерным отцом и работал шерифом в полицейском управлении. Когда наступил конец света, он возглавил отряд выживающих, в который также вошла бесстрашная воительница Мишон. Преодолев немало трудностей, они отправляются восвояси, встречая на своем пути новых врагов.

Рейтинг сериала

7.7
Оцените 12 голосов
7.7 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие»

Сезон 1
Годы Years
Сезон 1 Серия 1
25 февраля 2024
Ушедший Gone
Сезон 1 Серия 2
3 марта 2024
Пока Bye
Сезон 1 Серия 3
10 марта 2024
Что мы What We
Сезон 1 Серия 4
17 марта 2024
Становиться Become
Сезон 1 Серия 5
24 марта 2024
Последнее время The Last Time
Сезон 1 Серия 6
31 марта 2024
