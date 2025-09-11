Меню
Сериалы
Ходячие мертвецы: Выжившие
Статьи
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Вся информация о сериале
Начал жить заново после инцидента на мосту: что случилось с Риком из «Ходячих мертвецов»?
В мире постапокалипсиса герой хлебнул горя сполна.
Написать
11 сентября 2025 21:00
«Ходячие мертвецы» по порядку: чтобы посмотреть все, придется залипнуть у зомбо-ящика
Путеводитель по огромной вселенной с десятками героев и спин-оффами.
2 комментария
26 марта 2025 19:05
