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Постер к 3-му сезону сериала Наследие
Киноафиша Сериалы Наследие Сезоны Сезон 3

Arvingerne 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 1 января 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 9
Продолжительность сезона 8 часов 15 минут
О чем 3-й сезон сериала «Наследие»

В 3-м сезоне сериала «Наследие» наследники Вероники Гроннегард наконец примиряются со своим прошлым и друг с другом. Экологическое фермерство Сигне процветает, и она разрабатывает новые бизнес-идеи. В частности, она хочет закупить популяцию домашних свиней для разведения. Гро создает выставочное пространство для молодых и прогрессивных художников. Эмиль готовится ко дню рождения Мелоди, а Фредерик пытается доказать свою состоятельность и вернуть доверие семьи после долгого отсутствия. Тем временем Ким приносит в дом плохие новости. Последствия смерти Ханны продолжают преследовать ее родителей.

Список серий 3-го сезона сериала «Наследие» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 3 Серия 1
1 января 2017
Серия 2 Episode 2
Сезон 3 Серия 2
8 января 2017
Серия 3 Episode 3
Сезон 3 Серия 3
15 января 2017
Серия 4 Episode 4
Сезон 3 Серия 4
22 января 2017
Серия 5 Episode 5
Сезон 3 Серия 5
29 января 2017
Серия 6 Episode 6
Сезон 3 Серия 6
5 февраля 2017
Серия 7 Episode 7
Сезон 3 Серия 7
12 февраля 2017
Серия 8 Episode 8
Сезон 3 Серия 8
19 февраля 2017
Серия 9 Episode 9
Сезон 3 Серия 9
26 февраля 2017
График выхода всех сериалов
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