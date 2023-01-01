Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Байки на Хэллоуин" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Наследие
Киноафиша Сериалы Наследие Сезоны

Наследие, список сезонов

Arvingerne 16+
Год выпуска 2014
Страна Дания
Эпизод длится 55 минут
Телеканал DR1
Список сезонов сериала «Наследие»
Наследие - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов 1 января 2014 - 2 марта 2014
 
Наследие - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
7 эпизодов 1 января 2015 - 15 февраля 2015
 
Наследие - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
9 эпизодов 1 января 2017 - 26 февраля 2017
 
Related video
Почему Королева решилась на развод: причину поймут только русские женщины
Послание советских граждан 50 лет хранили в секрете: от него мурашки по коже
Что значит «цу-е-фа» из любимой игры советских детей: ответ логичный, но неожиданный
Поймут мужчины, которые были в браке: Проклова рассекретила главное желание Абдулова
Тест: хорошей ли бабушкой вы будете своим внукам?
Любовь с «малышкой», вражда с детьми: как жил и умер главный развратник мексиканского кино
Ради детей: тяжелобольной Николаев наплевал на труды врачей
Дело не в таланте: Александра Захарова призналась, как получала роли
Не для детских глаз: в этом советском мультфильме не все заметили голую женщину
Стакан всегда наполовину пуст: астрологи назвали самые пессимистичные знаки Зодиака
После всех манипуляций: как выглядит Алсу без косметики и фотошопа
Костомаров распродает вещи ради протезов: помощи ждать больше не приходится
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше