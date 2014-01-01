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Постер к 1-му сезону сериала Наследие
Киноафиша Сериалы Наследие Сезоны Сезон 1

Arvingerne 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 января 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 10
Продолжительность сезона 9 часов 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Наследие»

В 1-м сезоне сериала «Наследие» стареющая художница Вероника Гроннегард приходит в цветочный магазин, где работает простая бедная цветочница Сигне Ларсен. Женщина намеревается раскрыть девушке секрет, который перевернет всю ее жизнь с ног на голову. Через несколько дней после этого события Вероника умирает, оставив в недоумении целую армию потенциальных наследников ее состояния. Дети и племянники в разной степени скорби с нетерпением дожидаются оглашения завещания. Но последняя воля усопшей шокирует всех: свой особняк и все деньги Гроннегард оставила своей тайной дочери, которую она в младенчестве отдала на воспитание.

Список серий 1-го сезона сериала «Наследие» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
1 января 2014
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
5 января 2014
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
12 января 2014
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
19 января 2014
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
26 января 2014
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
2 февраля 2014
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
9 февраля 2014
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
16 февраля 2014
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
23 февраля 2014
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
2 марта 2014
График выхода всех сериалов
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