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Постер к 2-му сезону сериала Наследие
Киноафиша Сериалы Наследие Сезоны Сезон 2

Arvingerne 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 1 января 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 7
Продолжительность сезона 6 часов 25 минут
О чем 2-й сезон сериала «Наследие»

Во 2-м сезоне сериала «Наследие» вечеринка по случаю присвоения имени новому члену семейства Гроннегард не за горами, и особняк заполняется многочисленными родственниками и гостями. Но в самый разгар празднества происходит непредвиденный конфликт, влекущий за собой криминальные последствия. Гро сталкивается с серьезной угрозой в тюрьме, и у нее не остается других вариантов, кроме как обратиться за помощью к Фредерику. Сигне рассматривает перспективу промышленного выращивания конопли в своей цветочной лавке. Однако женщина испытывает вину перед Мелоди, которая из-за бизнеса матери остается предоставлена сама себе.

Список серий 2-го сезона сериала «Наследие» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
1 января 2015
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
4 января 2015
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
11 января 2015
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
25 января 2015
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
1 февраля 2015
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
8 февраля 2015
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
15 февраля 2015
График выхода всех сериалов
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