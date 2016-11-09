Рокко Скьявоне увлекается курением марихуаны. При этом он работает в правоохранительных органах, но назвать его законопослушным и дисциплинированным сотрудником сложно. Именно по этим причинам героя перевели в альпийский городок под названием Аоста. Рокко тяжело жить так далеко от итальянской столицы, которую он горячо любит. Герою не нравятся горы, морозный климат и нравы местных жителей. К своему руководству и их дурацким правилам Рокко тоже относится с презрением. Однако он обожает вести расследования.