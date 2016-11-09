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Постер сериала Рокко Скьявоне
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Киноафиша Сериалы Рокко Скьявоне

Рокко Скьявоне (2016 - …)

Rocco Schiavone 18+
Год выпуска 2016
Страна Италия
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 1 час 20 минут
Телеканал Rai 2
Продолжительность сериала 34 часа 40 минут

О чем сериал

Рокко Скьявоне увлекается курением марихуаны. При этом он работает в правоохранительных органах, но назвать его законопослушным и дисциплинированным сотрудником сложно. Именно по этим причинам героя перевели в альпийский городок под названием Аоста. Рокко тяжело жить так далеко от итальянской столицы, которую он горячо любит. Герою не нравятся горы, морозный климат и нравы местных жителей. К своему руководству и их дурацким правилам Рокко тоже относится с презрением. Однако он обожает вести расследования.

В ролях
В ролях
Марко Джаллини
Марко Джаллини
Изабелла Рагонезе
Изабелла Рагонезе
Анна Ферцетти
Франческо Аквароли
Франческо Аквароли
Филиппо Дини
Филиппо Дини
Мирко Фрезза
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Сезоны
Рокко Скьявоне - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 6 эпизодов
 
Рокко Скьявоне - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 4 эпизода
 
Рокко Скьявоне - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2019, 4 эпизода
 
Рокко Скьявоне - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2021, 4 эпизода
 
Рокко Скьявоне - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2023, 4 эпизода
 
Рокко Скьявоне - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2025, 4 эпизода
 
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