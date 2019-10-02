Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Полтергейст" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 3-му сезону сериала Рокко Скьявоне
Киноафиша Сериалы Рокко Скьявоне Сезоны Сезон 3

Rocco Schiavone 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 2 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 5 часов 20 минут
О чем 3-й сезон сериала «Рокко Скьявоне»

В 3-м сезоне сериала «Рокко Скьявоне» команда занимается расследованием гибели бывшего священника Донато Брошереля. Скьявоне не выходит из дома, сославшись на лихорадку. Сандра Бучеллато, журналист, пытается связаться с героем. У Пьеррона появляются крупные долги из-за его чрезмерного увлечения азартными играми. Тем временем бухгалтер Иатта обнаружен мертвым. Его находит Альфредо Биссолати. Бывало, они посещали вместе местный рынок накануне закрытием в поисках чего-нибудь съестного. Коста обращается к Скьявоне с просьбой. Тот должен взяться за расследование похищения, которое произошло в полицейском участке.

Список серий сериала Рокко Скьявоне График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Жизнь продолжается La vita va avanti
Сезон 3 Серия 1
2 октября 2019
Попрошайка L'accattone
Сезон 3 Серия 2
9 октября 2019
После мяч проходит Après le boule passe
Сезон 3 Серия 3
16 октября 2019
Своя игра Fate il vostro gioco
Сезон 3 Серия 4
23 октября 2019
График выхода всех сериалов
Related video
Над чудаком Гнездиловым потешался каждый: измените мнение, узнав его диагноз
От вида 17-летней внучки Маслякова люди невольно скривились: внимание на огромные губы
Был звездой, а стал таксистом: красавец из «Карнавальной ночи» попал в психушку и потерял все
Патологоанатом из «Следа» снялась без халата и бюстгальтера: уберите мужчин от экранов
Взрослые боялись больше детей: этот советский мультик пугает до чертиков
Самую первую серию «Ну, погоди!» видел 1 человек из 10 тысяч: вот что не понравилось цензорам
Тест: сделайте уборку и узнайте, какой вы на самом деле человек
Мужчины этих знаков Зодиака никогда не прощают обиды: самые злопамятные
Советский Ален Делон и любимец женщин: почему Арамиса никто не звал в кино
Ни морщин, ни бороды: вы точно не видели старика Хоттабыча таким (фото)
Как кошка с собакой: Гайдай сделал этого актера звездой, а потом всю жизнь ненавидел
Загримировали так, что родные не узнали: кто годами скрывался за образом Высоцкого
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше