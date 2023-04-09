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Постер к 5-му сезону сериала Рокко Скьявоне
Киноафиша Сериалы Рокко Скьявоне Сезоны Сезон 5

Rocco Schiavone 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 9 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 5 часов 20 минут
О чем 5-й сезон сериала «Рокко Скьявоне»

В 5-м сезоне сериала «Рокко Скьявоне» продолжается история полицейского по имени Рокко, которого из дисциплинарных соображений перевели в альпийский городок. Однако даже в глухой провинции предприимчивый детектив Скьявоне нашел себе применение. В новом сезоне любитель марихуаны и не самый спокойный заместитель комиссара полиции погрузится в расследование новых преступлений, которые сотрясут безмятежный город в Альпах. Его отношения с местными жителями, руководством и подчиненными становятся еще более неоднозначными и полными противоречий. В ходе следствия Рокко продолжит использовать методы, находящиеся на грани законности.

Список серий сериала Рокко Скьявоне График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Путешествие продолжается Il viaggio continua
Сезон 5 Серия 1
9 апреля 2023
Кто уходит, а кто остается Chi parte e chi resta
Сезон 5 Серия 2
12 апреля 2023
Точки зрения Punti di vista
Сезон 5 Серия 3
14 апреля 2023
Старые знакомые Vecchie conoscenze
Сезон 5 Серия 4
19 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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