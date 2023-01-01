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Постер сериала Рокко Скьявоне
Киноафиша Сериалы Рокко Скьявоне Сезоны

Рокко Скьявоне, список сезонов

Rocco Schiavone 16+
Год выпуска 2016
Страна Италия
Эпизод длится 1 час 20 минут
Телеканал Rai 2
Список сезонов сериала «Рокко Скьявоне»
Рокко Скьявоне - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов 9 ноября 2016 - 9 декабря 2016
 
Рокко Скьявоне - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
4 эпизода 17 октября 2018 - 7 ноября 2018
 
Рокко Скьявоне - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
4 эпизода 2 октября 2019 - 23 октября 2019
 
Рокко Скьявоне - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
4 эпизода 17 марта 2021 - 2 апреля 2021
 
Рокко Скьявоне - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
4 эпизода 9 апреля 2023 - 19 апреля 2023
 
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