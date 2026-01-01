Оповещения от Киноафиши
Рокко Скьявоне
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Рокко Скьявоне
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Основные места съемок сериала Рокко Скьявоне
Чивидале-дель-Фриули, провинция Удине, Италия
Где снимали известные сцены
место съёмок
Аоста, Валле-д'Аоста, Италия
место съёмок
Рим, Италия
место съёмок
Валле-д'Аоста, Италия
