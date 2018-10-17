Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пять процентов" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 2-му сезону сериала Рокко Скьявоне
Киноафиша Сериалы Рокко Скьявоне Сезоны Сезон 2

Rocco Schiavone 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 17 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 5 часов 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Рокко Скьявоне»

Во 2-м сезоне сериала «Рокко Скьявоне» история экстравагантного и неординарного детектива продолжается. На этот раз Рокко Скьявоне приходится разбираться с последствиями произошедшего у него в доме убийства. Этот инцидент заставляет героя вернуться к тому дню, когда его супругу застрелили в Риме 7 июля 2007 года. С тех пор в его жизни всегда присутствуют воспоминания о любимой супруге Марине. Она появляется перед его мысленным взором в виде галлюцинаций и скрашивает его одинокое существование. Рокко советуется с женой и разговаривает с ней так, словно он по-прежнему жива и находится рядом.

Список серий сериала Рокко Скьявоне График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
7-7-2007
Сезон 2 Серия 1
17 октября 2018
Всю правду All the Truth
Сезон 2 Серия 2
24 октября 2018
Пыль и тень Pulvis et Umbra
Сезон 2 Серия 3
31 октября 2018
Прежде чем петух запоет Prima che il gallo canti
Сезон 2 Серия 4
7 ноября 2018
График выхода всех сериалов
Related video
Мужчины этих знаков Зодиака никогда не прощают обиды: самые злопамятные
Над чудаком Гнездиловым потешался каждый: измените мнение, узнав его диагноз
Тест: сделайте уборку и узнайте, какой вы на самом деле человек
Самую первую серию «Ну, погоди!» видел 1 человек из 10 тысяч: вот что не понравилось цензорам
Был звездой, а стал таксистом: красавец из «Карнавальной ночи» попал в психушку и потерял все
От вида 17-летней внучки Маслякова люди невольно скривились: внимание на огромные губы
Ни морщин, ни бороды: вы точно не видели старика Хоттабыча таким (фото)
Советский Ален Делон и любимец женщин: почему Арамиса никто не звал в кино
Как кошка с собакой: Гайдай сделал этого актера звездой, а потом всю жизнь ненавидел
Взрослые боялись больше детей: этот советский мультик пугает до чертиков
Патологоанатом из «Следа» снялась без халата и бюстгальтера: уберите мужчин от экранов
Загримировали так, что родные не узнали: кто годами скрывался за образом Высоцкого
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше