Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Следующая жертва" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 4-му сезону сериала Рокко Скьявоне
Киноафиша Сериалы Рокко Скьявоне Сезоны Сезон 4

Rocco Schiavone 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 17 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 5 часов 20 минут
О чем 4-й сезон сериала «Рокко Скьявоне»

В 4-м сезоне сериала «Рокко Скьявоне» приключения смелого и эпатажного детектива-вдовца продолжаются. Рокко отличает благородство и взрывной характер. Он предан своим идеалам. В работе сыщик ведет себя жестко и самонадеянно. При этом в глубине души герой является настоящим эстетом. Он любит красоту во всех ее проявлениях, а также осознанно тратит свое свободное время на пагубные пристрастия. В новом сезоне героя ожидает множество новых увлекательных расследований. А образ его покойной супруги Марины по-прежнему будет появляться в галлюцинациях, подсказывая решения в непростых жизненных ситуациях.

Список серий сериала Рокко Скьявоне График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Больше ничего не происходит, Часть 1 Rien ne va plus, Part 1
Сезон 4 Серия 1
17 марта 2021
Больше ничего не происходит, Часть 2 Rien ne va plus, Part 2
Сезон 4 Серия 2
24 марта 2021
Ах, любовь, любовь, Часть 1 Ah l'amore, l'amore, Part 1
Сезон 4 Серия 3
26 марта 2021
Ах, любовь, любовь, Часть 2 Ah l'amore, l'amore, Part 2
Сезон 4 Серия 4
2 апреля 2021
График выхода всех сериалов
Related video
Патологоанатом из «Следа» снялась без халата и бюстгальтера: уберите мужчин от экранов
Ни морщин, ни бороды: вы точно не видели старика Хоттабыча таким (фото)
Как кошка с собакой: Гайдай сделал этого актера звездой, а потом всю жизнь ненавидел
Над чудаком Гнездиловым потешался каждый: измените мнение, узнав его диагноз
Взрослые боялись больше детей: этот советский мультик пугает до чертиков
Самую первую серию «Ну, погоди!» видел 1 человек из 10 тысяч: вот что не понравилось цензорам
Загримировали так, что родные не узнали: кто годами скрывался за образом Высоцкого
От вида 17-летней внучки Маслякова люди невольно скривились: внимание на огромные губы
Советский Ален Делон и любимец женщин: почему Арамиса никто не звал в кино
Был звездой, а стал таксистом: красавец из «Карнавальной ночи» попал в психушку и потерял все
Мужчины этих знаков Зодиака никогда не прощают обиды: самые злопамятные
Тест: сделайте уборку и узнайте, какой вы на самом деле человек
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше