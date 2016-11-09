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Постер к 1-му сезону сериала Рокко Скьявоне
Киноафиша Сериалы Рокко Скьявоне Сезоны Сезон 1

Rocco Schiavone 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 ноября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 6
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Рокко Скьявоне»

В 1-м сезоне сериала «Рокко Скьявоне» в центре событий оказывается весьма экстравагантный сотрудник полиции. Вдовец Рокко часто курит траву и ведет беседы с ныне покойной женой Мариной, которая появляется в его жизни в виде галлюцинаций. Он не отличается дисциплинированностью и ответственностью, из-за чего часто провоцирует конфликты с начальством. Однажды Рокко окончательно выводит своего руководителя, и тот ссылает его в провинциальный городок в Альпах. Капризный столичный житель ненавидит холод, но при этом отказывается одеваться согласно погоде. Все, что его может примирить с этим местом, это увлекательные расследования.

Список серий сериала Рокко Скьявоне График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Черный трек Pista nera
Сезон 1 Серия 1
9 ноября 2016
Ребро Адама La costola di Adamo
Сезон 1 Серия 2
11 ноября 2016
Это не сезон Non è stagione
Сезон 1 Серия 3
18 ноября 2016
Эпоха мая Era di maggio
Сезон 1 Серия 4
25 ноября 2016
Недостающее звено L'anello mancante
Сезон 1 Серия 5
2 декабря 2016
Кастор и Поллукс Castore e Polluce
Сезон 1 Серия 6
9 декабря 2016
График выхода всех сериалов
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