Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Голубоглазый самурай Цитаты

Цитаты из сериала Голубоглазый самурай

Mizu Меня не интересуют деньги или власть. Я не стремлюсь к счастью; только к удовлетворению.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ringo Найти нам постоялый двор на ночь?
Mizu Нет. Мне нужен бордель.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Самурай Синдо Тайген выиграл двадцать четыре поединка. А сколько выиграл ты?
[Мизу смотрит на нескольких самураев на полу, которых она победила]
Мизу Мне следовало считать?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mizu Для человека, потерянного во тьме, едва угольёк может осветить путь. Спасибо за мой угольёк. Я так долго блуждал без цели. Пожалуйста. Пусть свет этого уголька озарит путь от этого Хэйдзи Синдо к тем, кого я ищу. Пожалуйста, направь мои шаги, пока я не найду их. Пожалуйста, дай мне силы, чтобы убить их... или дай мне умереть. Пожалуйста, защищай Мечепапу от времени и бед.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяющаяся фраза]
Mizu Спасибо за мой уголёк.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Мизу ошибочно зашла в бордель. Она оглядывается и видит проституток, которые делают вульгарные жесты и соблазнительно смотрят. Поняв свою ошибку, она разворачивается, чтобы уйти, но две работницы борделя хватают её за плечи и тянут внутрь.]
Момо Ты потерян, потерянный мальчик. Заходи внутрь. Отдохни немного.
Мизу Я ищу Додзё Шиндо.
[Мизу слышит шум позади и оборачивается. Голый мужчина выбрасывается из комнаты, держа свои вещи. Он встает и уходит из борделя.]
Мизу Что ж... это я вижу не то.
Чики [предложительно проводит пальцами по телу Мизу] Это лучше. Это Дом Шиндо. Если хочешь продемонстрировать свои навыки с мечом, можешь сделать это здесь.
Момо Мы можем натереть тебе кончик.
Мизу [поспешно уходит из здания] Я вынуждена отказаться. У меня срочное дело.
Чики [вздыхает] Большинство мужчин сначала хватают, потом спрашивают цены. Ты другой: Вежливый, милый...
[Она указывает рукой в сторону паха Мизу; Мизу быстро и решительно хватаet её за запястье и поднимает руку в отказ.]
Чики ...но настойчивый. Ладно, потерянный мальчик. Иди на восток к реке Камо. Перейди мост к храму с тысячей жутких статуй. Он на холме, немного дальше.
Мизу Желаю тебе успешного рабочего дня.
[Мизу кланяется. На заднем плане лоток с куколками ломается и падает. Ринго выходит из этой кучи.]
Ринго Ой-ой. О!
[Он видит Мизу и машет ей. Мизу вздыхает.]
Мизу Сколько стоит одна ночь?
[вторая проститутка поднимает пять пальцев. Мизу смотрит на Ринго, затем обратно на проституток.]
Мизу Сколько стоит три?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Раненая Мидзу заходит в горячие источники. Под маленьким водопадом она сидит на коленях, в позе поклона. Воспоминание возвращает нас в прошлое, где Мидзу говорит Эйджи, что собирается в свой путь.]
Мидзу Пришло время начать мой путь.
Мастер мечей [пауза] Месть как золото. Она не ржавеет. Она будет ждать.
Мидзу Я готова.
Мастер мечей Ты можешь погубить себя.
Мидзу Я готова. Я. Я никогда не смогу отплатить за твою доброту. Когда я рассказала тебе о своем позоре, ты не отказался от меня, даже несмотря на то, что я отвратительна для мужских глаз.
Мастер мечей У меня нет глаз, так что... я могу принять тебя.
Мидзу [улыбается] Я всегда буду благодарна тебе, Отец Меча.
[Мидзу кланяется перед Эйджи. В настоящем Мидзу берет иглу и нитку; она зашивает рану на плече в воде. Сцена снова возвращается к тем же воспоминаниям.]
Мидзу Перед тем как уйти, Отец Меча... есть еще кое-что, что я должна признать.
Мастер мечей Ты сегодня слишком много болтаешь.
Мидзу Мы не можем расстаться с ложью.
Мастер мечей Это твой груз.
Мидзу Я осквернила твои мечи.
Мастер мечей Тихо! Ты пришла ко мне как глупый потерянный мальчик. Если ты настаиваешь на уходе сейчас, то уйдешь как глупый потерянный мужчина.
[Эйджи отворачивается от Мидзу. Он начинает точить инструмент. Мидзу немного опускает голову от грусти; затем она надевает свою касу и встает, чтобы уйти.]
Мастер мечей Если ты должна это сделать, возьми меч.
Мидзу У меня уже есть один, Отец Меча.
[Она уверенно вынимает свою катану и касается ее кончиком земли. Звук создает уникальный перекликающийся звук, который Эйджи узнает. Он открывает свои слепые глаза, понимая, что Мидзу использовала металл из метеорита, который он не смог использовать. В настоящем Мидзу мирно валяется в горячих источниках. Темная фигура движется сквозь деревья. Шаги тревожат Мидзу. Она быстро выходит из воды, чтобы схватить свой меч. Она нацеливает его на нарушителя, которым оказывается Ринго.]
Ринго [удивлённо и испуганно] Ах!
[Через секунду Ринго осознает, что это Мидзу. Ещё больше, он обнаруживает, что Мидзу на самом деле — женщина. Мидзу, мокрая и голая, опускает своё оружие и сверкает взглядом на Ринго.]
Ринго Персики.
[Экран становится черным.]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[В воспоминании подросток Мизу тренируется с катаной Эйдзи ночью под дождем. Она замахивается мечом, но он выскальзывает у нее из рук и падает. Мизу стонет и наклоняется, чтобы поднять меч. Однако Эйдзи слышит ее и слегка щелкает ее по затылку своими щипцами. Мизу хватает себя за голову и поворачивается к Эйдзи.]
Кузнец мечей Меч? Ты что, крадешь у меня?
Мизу [пауза] Я не украдаю. Я... тренируюсь.
Кузнец мечей Почему apprentice кузнеца мечей тренируется в фехтовании?
Мизу [глубоко вздыхает] Потому что я должна стать великим мечником. Я должна стать величайшим мечником на свете.
Кузнец мечей [смеется] Это все? И зачем тебе становиться таким мечником?
Мизу [вздыхает] Прости меня. Я держала от тебя секрет. Один, который все остальные знают так же ясно, как мое лицо, но ты не знаешь.
Кузнец мечей [пауза] Я знаю, что ты урод. Что для меня уродливо?
Мизу Ты слеп... и поэтому не видишь позора моего лица. Я... сделана из смешанных металлов. Никакое кузнечное искусство не удалит мою нечистоту. Время моего рождения, в Японии было всего четыре белых человека. Люди, которые торговали оружием, опием и телами. Один из них забрал мою мать и сделал из меня... монстра. Существом позора. Я не знаю их имен. Я знаю их судьбу. Все они погибнут от моей руки. Я поклялась в этом.
Кузнец мечей [пауза] Что я учила тебя о стали?
Мизу Самый сильный меч - это сочетание стали - мягкой и твердой.
Кузнец мечей Чистый и нечистый. Ты можешь быть чем-то позорным. Ты также можешь быть сильной.
[Эйдзи поворачивается, чтобы уйти]
Кузнец мечей Ты можешь тренироваться по ночам.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ringo У тебя есть девушка. *Красивенная* девушка.
[Акеми связана]
Ringo Подожди, как это работает?
Mizu Она не просто девушка. Она принцесса. Она принцесса Тайгена, и она пыталась меня убить. Она кричит: "Убей её". Она двигается — "Убей её".
Ringo Что? Я не могу её убить.
Mizu Что ты думаешь, делает ученик?
[Ринго пытается угрожающе взглянуть на Акеми. Мизу уходит]
Akemi Зачем ты смотришь?
Ringo [отводит взгляд] Извини.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые слова]
Отец Ринго Ринго! Уф. Клиент. Большая шляпа.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики персонажа]
Mizu Хм. Впечатляюще. Я никогда не видел оружия, подобного этому.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Горо моет и массирует ноги Акемы]
Горо Эти ноги никогда не были предназначены для открытых дорог. Такие мягкие, словно... свежий тофу.
Сэки Акуэми. Что это?
Акэми [финчит] Ты, старая коза, прекрати за мной следовать. Ты не можешь себе этого позволить. Мои поклонники следуют за мной повсюду. Я только что покинула самый эксклюзивный бордель Симабара в поисках работы, достойной моих талантов как куртизанки.
Горо Ты бы стоила космическую сумму! Я был поставщиком всю свою жизнь. Много девушек притворяются принцессами. Ты действительно могла бы стать одной. Я никогда не продавал девушку, столь же элегантную, как ты.
Акэми [смеется] Никто не смог. Игра на моём кото однажды довела целую комнату самураев до оргазма.
Сэки Хмф.
Акэми Не пришлось поднимать подол.
Сэки Хватит. Акэми, пойдем со мной.
Горо Забери свой дряхлый старый ч#н и иди плакать к другой девушке. Эта сейчас в заботе Горо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Входит мадам Кажи]
Мизу Я сказал: "Нет, спасибо," компании.
Мадам Кажи Господин спрашивал обо мне.
[садится и кланяется]
Мизу Мадам Кажи?
Мадам Кажи Я понимаю, что ни одна из моих девушек не заинтересовала господина. Если его интересуют юноши, он может просто спросить. Многие известные самураи предпочитают тычинки, а не пестики.
Мизу Чайный домик мадам Кажи известен тем, что угождает странностям.
Мадам Кажи Ничто желаемое не является странным. Любая женщина может изучить гравюры и освоить двенадцать и двадцать позиций. Я предлагаю то, чего тоскует редкое сердце.
[И мадам Кажи, и Мизу смотрят на мужчину, который смеется из-за щекотки ног]
Мизу Сильные мужчины приходят сюда, чтобы стать слабыми, потерять равновесие. Они делают себя дураками.
Мадам Кажи Надеюсь, господин не из тех монашеских самураев, которые заботятся только о своем мече. Разве не говорится: "Чтобы овладеть искусством битвы, нужно познакомиться с каждым искусством?"
Мизу Секс? Искусство?
Мадам Кажи Хм. Господин был мудр, что пришел ко мне.
[Мадам Кажи встает]
Мадам Кажи Идём.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Акеми входит в уединённую комнату. Таигэн смотрит в зеркало, раздражён из-за лысого пятна на затылке]
Taigen Аргх!
Akemi Это не так уж плохо. Можно подстричь переднюю часть. Так причёсываются все благородные мужчины. Очень модно.
Taigen Зачем он просто не убил меня?
Akemi Боги указали тебе более длинный путь.
Taigen Ух.
Akemi У тебя ещё есть я. Мы поженимся, и…
Taigen Теперь твой отец этого не допустит.
Akemi Я смогу убедить своего отца.
Taigen И чтобы все издёвались надо мной? Я бы предпочёл сейчас рассечь себя. Разрез такой чистый. Мастерский разрез.
Akemi Ты не можешь умереть из-за драки с каким-то монстром. Это даже не дуэль. Это была атака. Он официально бросил тебе вызов? Победа не приходит из бесчестия. Значит, ты никогда не проиграл. Если бы он бросил тебе вызов, он был бы мёртв.
[Таигэн поворачивается, чтобы посмотреть на Акеми. Акеми встаёт, затем Таигэн встаёт. Они пристально смотрят друг на друга]
Akemi Я вижу это прямо сейчас. Ты вызываешь его на бой. И как пес он побежит к тебе. Он станет перед тобой. Онрё. Его демонические глаза. Но твоё мужество отталкивает его обратно, как шторм против моря. Ты вынимаешь из ножен свой великолепный меч.
[Акеми кладёт руку между его ногами. Он тихо стонет. Акеми раздевает его.]
Taigen Акеми. Ты уверена?
[Акеми кладёт палец на его губы и шепчет тихо. Затем она раздевается перед Таигэном. Он смотрит. Акеми затем опускается на него и садится верхом.]
Akemi Он бросается на тебя, но его меч не сравнится с твоим. Ты наносишь удар своим клинком.
[Акеми опускается на Таигена. Она стонет от боли.]
Akemi Ты проливаешь его кровь. Его глаза — как две злые волны в буре. Они пытаются втянуть тебя, но ты слишком сильна. Ты снова и снова вонзаешься своим мечом в него.
[Таигэн стонет от плотского удовольствия]
Akemi Последний надрез. Ты чувствуешь, как по тебе распыляются горячие брызги крови.
[Акеми выгибает спину дугой и поднимает голову]
Akemi Слава!
[Акеми смотрится в зеркало. Она слезает с Таигена, встаёт, надевает халат. Затем садится перед зеркалом]
Akemi Ну же. Давай сбрём твою голову.
Taigen Нет. Ты прав. Этот монстр не сражался честно. Значит, моя честь всё ещё может быть восстановлена. Я должен найти его. Вызвать его на бой и убить его, чтобы все увидели.
Akemi Но мы должны пожениться. Ты не можешь уйти. Он может быть где угодно. Найти его может занять месяцы.
Taigen Он ищет Хэйдзи Шиндо. Достаточно надменный, чтобы идти прямо к нему. Ему понадобится лодка. Михоносеки. Он наверняка оставил след.
Akemi Но что если он убьёт тебя в этот раз?
[Таигэн смотрит на Акеми, но затем уходит]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Акеми сидит снаружи комнаты Мидзу. Она открывает горшок саке. Она достает флакон с жидкостью из кармана своего кимоно, снимает крышку бутылки, добавляет две капли в саке и перемешивает жидкость]
Akemi Могу я подать вам?
[Акеми открывает дверь, входит, и ставит поднос на пол. Затем она наливает саке. Она подносит чашу саке к Мидзу, которая поворачивается к ней лицом. Акеми в удивлении смотрит на Мидзу.]
Akemi Твои глаза!
Mizu Какое бы хитроумное оскорбление ни возникло дальше, оно не такое умное, как ты думаешь.
Akemi [вздыхает] Они прекрасны.
[Мидзу удивлённо поднимает брови в ответ на комплимент Акеми. Затем она берет саке у Акеми.]
Akemi Это цвет, которого я никогда не видел за пределами моря и неба.
Mizu Хм, понимаю. Ваша госпожа объяснила, что это некое важное звено души, которое тянет мужчин к борделям, когда это всего лишь наглая лесть. Мужчины обычно попадаются на это?
Akemi Тех, кого я знала. Да.
Mizu [поднимает чашку саке и смотрит на неё] Я думала, это чай. Я не пью.
Akemi [поклон] Госпожа думала, что вам может помочь саке, чтобы расслабиться. Может, достаточно просто глоток.
Mizu Если присоединитесь ко мне. У меня впереди неприятные дела.
[Мидзу подаёт Акеми порцию саке и передаёт ей чашу.]
Mizu Вдруг приятно, что у меня есть компания.
[Акеми колеблется, но принимает чашу с притворной улыбкой. Мидзу ухмыляется.]
Mizu За лесть.
[Мидзу медленно подводит чашу к губам. Акеми наблюдает. Однако Мидзу не пьёт.]
Mizu Горячо.
Akemi Там, откуда я родом, так мужчины предпочитают — Киото.
Mizu Я была там всего один раз — недавно.
Akemi Красиво, не правда ли?
Mizu Грязный и переполненный. Полон надутых ворон, притворяющихся мечниками. Я победила там самого нелепого самурая. Если можно так назвать его. Я срезала ему узел на затылке. Затем он погнался за мной, требуя реванша, утверждая, что я разрушила его помолвку. Думаю, он был злее из-за своей прически, чем из-за брака. Как его звали? Не помню. В любом случае, он сейчас мёртв.
Akemi [gasps] What?
Mizu О да. Я его убила.
[Разъяренная Акеми достает крошечный нож и кидается на Мидзу. Мидзу быстро обезоруживает её и хватает её. Проститутки слышат суету]
Prostitute Она хороша.
[Мидзу садится сверху на Акеми и прижимает её к полу]
Akemi Отпусти меня! Убирайся от меня!
Mizu Думаешь, я тебя не помню? Принцесса Акеми из клана Токунобу. Ты подсыпала мне яд в чашку.
Akemi Хочу, чтобы это был яд! О, Таигэн!
[Акеми начинает рыдать; Мидзу закатывает глаза]
Mizu Ой, замолчи. Я его не убила. Я оставила ему жизнь и контракт на бой.
[Мидзу отпускает Акеми и встает]
Akemi Он жив? Где он?
Mizu Вы проделали весь путь, чтобы спасти обречённую помолвку? Ваш отец наверняка устроил бы вам молодого и подходящего лорда на женитьбу.
Akemi Сын сёгуна.
Mizu Женщины в нашем мире не имеют ни одного действительно хорошего варианта. За исключением тебя. Какое-то волшебное лесное существо: можешь получить всё, чего хочешь, а потом просишь есть мусор.
[Мидзу поворачивается спиной к Акеми. Акеми хватает её нож и снова бросается на Мидзу. Экран темнеет]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Новый сериал-детектив «Здесь все свои» оказался тем самым, которого так долго ждали — рейтинг 8,7 говорит сам за себя
Эти 3 детективных сериала даже круче, чем британский Шерлок: держат зрителя в напряжении до финала
Готовимся к Хэллоуину заранее: 7 новых жутких хорроров, которые стоит посмотреть в октябре
До этого показали лишь избранным: Дауни-младший наконец-то официально вернулся на большие экраны в MCU (первый взгляд)
«Я был там в 1997-м — теперь пережил все заново»: польский сериал-катастрофа с Netflix — драма на уровне «Чернобыля» от НВО
«Ошибки устанешь перечислять»: историки поставили клеймо на распиаренной исторической драме с Хабенским — «Это фейк!»
Цензура такое не пропустила бы: в новой экранизации Кинга пришлось полностью менять книжную концовку — и писатель уже отреагировал
Сопли-динамит и клоун-обжора: во 2 сезоне «Ван-Пис» покажут целых 7 новых дьявольских фруктов — составили рейтинг от лучших к худшим
«Рай основан на чудовищной лжи»: ИИ предложил 3 продолжения «Интерстеллара» от Скорсезе, Тарантино и Нолана-младшего — каждое «взрывает» мозг
«Я написал сценарий и снял»: Тарантино достал с полки забытую версию «Убить Билла» — первоначальную задумку покажут в кино
Глотайте пыль за Сон Джин-ву: продолжение «Поднятия уровня» побьет все рекорды «Истребителя демонов», но лишь при одном условии
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше