[Мизу ошибочно зашла в бордель. Она оглядывается и видит проституток, которые делают вульгарные жесты и соблазнительно смотрят. Поняв свою ошибку, она разворачивается, чтобы уйти, но две работницы борделя хватают её за плечи и тянут внутрь.]
Момо
Ты потерян, потерянный мальчик. Заходи внутрь. Отдохни немного.
[Мизу слышит шум позади и оборачивается. Голый мужчина выбрасывается из комнаты, держа свои вещи. Он встает и уходит из борделя.]
Мизу
Что ж... это я вижу не то.
Чики
[предложительно проводит пальцами по телу Мизу] Это лучше. Это Дом Шиндо. Если хочешь продемонстрировать свои навыки с мечом, можешь сделать это здесь.
Момо
Мы можем натереть тебе кончик.
Мизу
[поспешно уходит из здания] Я вынуждена отказаться. У меня срочное дело.
Чики
[вздыхает] Большинство мужчин сначала хватают, потом спрашивают цены. Ты другой: Вежливый, милый...
[Она указывает рукой в сторону паха Мизу; Мизу быстро и решительно хватаet её за запястье и поднимает руку в отказ.]
Чики
...но настойчивый. Ладно, потерянный мальчик. Иди на восток к реке Камо. Перейди мост к храму с тысячей жутких статуй. Он на холме, немного дальше.
Мизу
Желаю тебе успешного рабочего дня.
[Мизу кланяется. На заднем плане лоток с куколками ломается и падает. Ринго выходит из этой кучи.]
[Он видит Мизу и машет ей. Мизу вздыхает.]
Мизу
Сколько стоит одна ночь?
[вторая проститутка поднимает пять пальцев. Мизу смотрит на Ринго, затем обратно на проституток.]