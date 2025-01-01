[Мизу ошибочно зашла в бордель. Она оглядывается и видит проституток, которые делают вульгарные жесты и соблазнительно смотрят. Поняв свою ошибку, она разворачивается, чтобы уйти, но две работницы борделя хватают её за плечи и тянут внутрь.]

Момо Ты потерян, потерянный мальчик. Заходи внутрь. Отдохни немного.

Мизу Я ищу Додзё Шиндо.

[Мизу слышит шум позади и оборачивается. Голый мужчина выбрасывается из комнаты, держа свои вещи. Он встает и уходит из борделя.]

Мизу Что ж... это я вижу не то.

Чики [предложительно проводит пальцами по телу Мизу] Это лучше. Это Дом Шиндо. Если хочешь продемонстрировать свои навыки с мечом, можешь сделать это здесь.

Момо Мы можем натереть тебе кончик.

Мизу [поспешно уходит из здания] Я вынуждена отказаться. У меня срочное дело.

Чики [вздыхает] Большинство мужчин сначала хватают, потом спрашивают цены. Ты другой: Вежливый, милый...

[Она указывает рукой в сторону паха Мизу; Мизу быстро и решительно хватаet её за запястье и поднимает руку в отказ.]

Чики ...но настойчивый. Ладно, потерянный мальчик. Иди на восток к реке Камо. Перейди мост к храму с тысячей жутких статуй. Он на холме, немного дальше.

Мизу Желаю тебе успешного рабочего дня.

[Мизу кланяется. На заднем плане лоток с куколками ломается и падает. Ринго выходит из этой кучи.]

[Он видит Мизу и машет ей. Мизу вздыхает.]

Мизу Сколько стоит одна ночь?

[вторая проститутка поднимает пять пальцев. Мизу смотрит на Ринго, затем обратно на проституток.]