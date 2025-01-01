Меню
Бриттани Исибаси
Brittany Ishibashi
Бриттани Исибаси
Brittany Ishibashi
Дата рождения
2 ноября 1980
Возраст
44 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Место рождения
Оранж, Калифорния, США
Популярные фильмы
7.3
Беглецы
(2017)
7.1
Ультрамен: путь к вершине
(2024)
6.5
Путешествие на Луну
(2020)
Фильмография Бриттани Исибаси
Актриса
5
6.1
Ведьмак: Сирены глубин
The Witcher: Sirens of the Deep
боевик, приключения, анимация
2025, Польша / Южная Корея / США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.1
Ультрамен: путь к вершине
Ultraman: Rising
боевик, приключения, анимация
2024, Япония / США
Смотреть трейлер
Они: Легенда о Боге грома
приключения, фэнтези
2022, США/Япония
6.5
Путешествие на Луну
Over the Moon
анимация, мюзикл, семейный, фантастика, фэнтези, комедия, приключения
2020, США / Китай
Смотреть трейлер
7.3
Беглецы
драма, боевик, фантастика
2017, США
