Бриттани Исибаси
Бриттани Исибаси Brittany Ishibashi
Персоны Бриттани Исибаси

Бриттани Исибаси

Brittany Ishibashi

Дата рождения
2 ноября 1980
Возраст
44 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Место рождения
Оранж, Калифорния, США

Популярные фильмы

Беглецы 7.3
Беглецы (2017)
Ультрамен: путь к вершине 7.1
Ультрамен: путь к вершине (2024)
Путешествие на Луну 6.5
Путешествие на Луну (2020)

Фильмография Бриттани Исибаси

Жанр
Год
Все 5 Фильмы 3 Сериалы 2 Актриса 5
Ведьмак: Сирены глубин 6.1
Ведьмак: Сирены глубин The Witcher: Sirens of the Deep
боевик, приключения, анимация 2025, Польша / Южная Корея / США
Смотреть трейлер
Ультрамен: путь к вершине 7.1
Ультрамен: путь к вершине Ultraman: Rising
боевик, приключения, анимация 2024, Япония / США
Смотреть трейлер
Они: Легенда о Боге грома
Они: Легенда о Боге грома
приключения, фэнтези 2022, США/Япония
Путешествие на Луну 6.5
Путешествие на Луну Over the Moon
анимация, мюзикл, семейный, фантастика, фэнтези, комедия, приключения 2020, США / Китай
Смотреть трейлер
Беглецы 7.3
Беглецы
драма, боевик, фантастика 2017, США
