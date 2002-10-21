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Постер к 1-му сезону сериала По ту сторону волков
Киноафиша Сериалы По ту сторону волков Сезоны Сезон 1

Bitva pokolenij 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 октября 2002
Год выпуска 2002
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 28 минут
О чем 1-й сезон сериала «По ту сторону волков»

В 1-м сезоне сериала «По ту сторону волков» действие происходит зимой 1946 года в небольшой деревеньке Митрохино, расположенной неподалеку от Москвы. Местные жители обнаруживают возле станции и складских помещений труп милиционера. Тело участкового так изуродовано, что никому и в голову не приходит, что такое зверство мог совершить человек. Кроме того, жители Митрохино частенько поговаривают о том, что в лесу обитает оборотень. Но руководство угрозыска скептически относится к местным легендам. На место убитого сотрудника правоохранительных органов приезжает служить молодой разведчик Сергей Высик. Он должен отыскать преступника любой ценой.

Список серий 1-го сезона сериала «По ту сторону волков» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 октября 2002
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
22 октября 2002
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 октября 2002
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
24 октября 2002
График выхода всех сериалов
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