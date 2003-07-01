«Дом» — это культовое телешоу, которое следует за участниками, живущими под наблюдением камер. Герои программы — супружеские пары из разных социальных и культурных сфер, вынужденные уживаться под одной крышей на глазах у многомиллионной аудитории. Помимо выстраивания межличностных отношений, они должны заниматься построением дома, который и станет главным призом. Участники проекта, ведущим которого выступил певец Николай Басков, готовы на все, лишь бы добраться до финала и обзавестись заветной жилплощадью. Но удача улыбнется лишь одной из семей.