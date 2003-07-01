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Киноафиша Сериалы Дом

Дом (2003 - 2003)

Dom 18+
Год выпуска 2003
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность телешоу 124 часа 0 минут

О чем телешоу

«Дом» — это культовое телешоу, которое следует за участниками, живущими под наблюдением камер. Герои программы — супружеские пары из разных социальных и культурных сфер, вынужденные уживаться под одной крышей на глазах у многомиллионной аудитории. Помимо выстраивания межличностных отношений, они должны заниматься построением дома, который и станет главным призом. Участники проекта, ведущим которого выступил певец Николай Басков, готовы на все, лишь бы добраться до финала и обзавестись заветной жилплощадью. Но удача улыбнется лишь одной из семей.

В ролях
В ролях
Николай Басков
Николай Басков
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Сезоны
Дом - Сезон 1 Сезон 1
2003, 124 эпизода
 
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