«Circle — Франция» — это французское реалити-шоу, вышедшее в 2020 году на стриминге Netflix. Программа является частью международного проекта «Круг», который включает в себя несколько версий для разных стран. По регламенту участники должны жить в одном доме, но в разных квартирах, никогда не встречаясь лицом к лицу. Каждый день герои участвуют в различных конкурсах, цель которых — завоевать доверие соседей. Вечером участники должны выбрать одного человека, которого они хотят исключить, тогда как итоговый победитель получает солидный денежный приз.