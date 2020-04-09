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Киноафиша Сериалы Circle — Франция

Circle — Франция (2020 - …)

The Circle France 18+
Год выпуска 2020
Страна Франция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 9 часов 24 минуты

О чем телешоу

«Circle — Франция» — это французское реалити-шоу, вышедшее в 2020 году на стриминге Netflix. Программа является частью международного проекта «Круг», который включает в себя несколько версий для разных стран. По регламенту участники должны жить в одном доме, но в разных квартирах, никогда не встречаясь лицом к лицу. Каждый день герои участвуют в различных конкурсах, цель которых — завоевать доверие соседей. Вечером участники должны выбрать одного человека, которого они хотят исключить, тогда как итоговый победитель получает солидный денежный приз.

Circle — Франция - трейлер
Circle — Франция  трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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7.4 IMDb
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Сезоны
Circle — Франция - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 12 эпизодов
 
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