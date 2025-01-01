Меню
Цитаты из ТВ-шоу Большой брат

[неделя 5, в комнате для разговоров, после конкурса PoV]
Уилл Кирби Эй, Буг, ты сегодня выиграл PoV?
Майк Мэлин Нет. Я выиграл поездку на Арубу для двоих и плазменный телевизор. Ты выиграл PoV?
Уилл Кирби Нет... Я выиграл, эээ, пять тысяч баксов.
[оба смотрят в камеру с серьезными лицами, прежде чем разразиться смехом]
[сезон 7, неделя 3, к участникам во время церемонии вето]
Уилл Кирби Хорошо. Традиционно номинированные обращаются к обладателю силы вето индивидуально, потому что они ищут помощь одного человека. Но если это устраивает Джорджа, обладателя силы вето, и Джеймса, главного домовладельца, я бы хотел обратиться ко всем вам как к группе.
[пауза]
Уилл Кирби Это действительно сезон всех звезд, потому что я поражен вашей игрой здесь. Теперь многие из вас подходили ко мне и говорили: "Уилл, ты как бы не в игре. Ты не хочешь играть." И вы спрашивали: "Почему? Какова причина?" И я сам себе сказал: "Не знаю. Не понимаю, почему не могу быть более вовлечённым." Поэтому я провёл разговор с собой и сказал: "Уилл, в чем причина? Почему тебе так трудно играть?" И вот правда: во втором сезоне, в котором я выиграл, было много людей, которых я ненавидел, и мне было легко находить тех, кто мне не нравился, это давало мне силу, это давало мне повод играть, это давало мне причину сражаться, это давало мне возможность удалять людей из игры. Потом я подумал: так почему у меня нет этой мотивации? И я подумал, что, вероятно, мне действительно нравятся все здесь. Но потом я осознал, что всё наоборот. Я не могу найти того, кого ненавидеть, потому что я ненавижу вас всех.
[пауза]
Уилл Кирби Нет никого, кого я ненавижу больше других. Вот что я сделаю, я попрошу вас всех удалить меня из этой игры. Теперь, если вы откажетесь удалить меня, я буду сливать каждое соревнование, я буду сливать каждое испытание на звание главного домовладельца, я буду сливать каждое испытание на вето и я буду сливать каждое конкурс еды. Джордж на диете, и я сделаю всё возможное, чтобы гарантировать, что мы все будем на диете... если только вы не соберётесь вместе, не проведете большое собрание и не проголосуете за моё удаление. Так что, Курица Джордж, пожалуйста, не используй силу вето против меня. Я хочу, чтобы эта номинация осталась в силе. Я призываю тебя использовать её сам, ты знаешь почему?
[аплодирует и обращается к Курице Джорджу]
Уилл Кирби Этот человек - крутой. Он сразился с пятью самыми жестокими, странными игроками в Большом Брате и дал им отпор. Не используй это, проголосуй за моё удаление. Слово тебе, Джордж.
Майк Мэлин [к Иану] Это дом Большого Брата. Здесь можно писать чеки без покрытия.
[сезон 7, неделя 4, перед прямым голосованием]
Ведущий Уилл, ты не сидишь на одном из двух кресел для голосования. Должно быть, тебе тяжело, что ты не номинирован. Как ты справляешься?
Уилл Кирби Не очень, Джули, я уже готов уехать, и если ты хочешь немного поиграть и отправить меня домой, я готов. Дай мне знать, дорогая.
Ведущий Хорошо знать.
[о Кристине, в комнате для визуализации]
Zach Rance Как бы это выразить? Люди, которые не вносят вклад в альянс, остаются за бортом. Или, как я должен сказать... выселены.
[сезон 7, неделя 6, обсуждение стратегии в комнате для свиданий]
Уилл Кирби ChillTown — это Beatles этого шоу. Я — Пол Маккартни, а Майк Буги — Джон Леннон. К сожалению, Эрика все ещё Йоко Оно, она слишком долго в этой группе и если мы не будем осторожны, она испортит нашу карьеру.
[повторяемая фраза]
Ведущая А пока давайте послушаем, о чем говорят жильцы дома. Снаружи дома Большого Брата, с вами Джули Чен. Спокойной ночи.
Mike Malin Шейн — как идиот-саван... только без саванта.
[7 сезон, 5 неделя, о Джанель, в комнате для допросов]
James Rhine Эта Анна Николь Смит, похоже, самая тупая, кто когда-либо играл в эту игру.
[сезон 7, неделя 6, о Джанелле, в комнате для обсуждений]
Марселлас Рейнольдс Если я выиграю кресло главы семьи, это конец для Пышногрудой Блондинки.
