[сезон 7, неделя 3, к участникам во время церемонии вето]

Уилл Кирби Хорошо. Традиционно номинированные обращаются к обладателю силы вето индивидуально, потому что они ищут помощь одного человека. Но если это устраивает Джорджа, обладателя силы вето, и Джеймса, главного домовладельца, я бы хотел обратиться ко всем вам как к группе.

[пауза]

Уилл Кирби Это действительно сезон всех звезд, потому что я поражен вашей игрой здесь. Теперь многие из вас подходили ко мне и говорили: "Уилл, ты как бы не в игре. Ты не хочешь играть." И вы спрашивали: "Почему? Какова причина?" И я сам себе сказал: "Не знаю. Не понимаю, почему не могу быть более вовлечённым." Поэтому я провёл разговор с собой и сказал: "Уилл, в чем причина? Почему тебе так трудно играть?" И вот правда: во втором сезоне, в котором я выиграл, было много людей, которых я ненавидел, и мне было легко находить тех, кто мне не нравился, это давало мне силу, это давало мне повод играть, это давало мне причину сражаться, это давало мне возможность удалять людей из игры. Потом я подумал: так почему у меня нет этой мотивации? И я подумал, что, вероятно, мне действительно нравятся все здесь. Но потом я осознал, что всё наоборот. Я не могу найти того, кого ненавидеть, потому что я ненавижу вас всех.

[пауза]

Уилл Кирби Нет никого, кого я ненавижу больше других. Вот что я сделаю, я попрошу вас всех удалить меня из этой игры. Теперь, если вы откажетесь удалить меня, я буду сливать каждое соревнование, я буду сливать каждое испытание на звание главного домовладельца, я буду сливать каждое испытание на вето и я буду сливать каждое конкурс еды. Джордж на диете, и я сделаю всё возможное, чтобы гарантировать, что мы все будем на диете... если только вы не соберётесь вместе, не проведете большое собрание и не проголосуете за моё удаление. Так что, Курица Джордж, пожалуйста, не используй силу вето против меня. Я хочу, чтобы эта номинация осталась в силе. Я призываю тебя использовать её сам, ты знаешь почему?

[аплодирует и обращается к Курице Джорджу]