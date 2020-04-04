Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 3-му сезону сериала Утиные истории
Киноафиша Сериалы Утиные истории Сезоны Сезон 3

Утиные истории, 3 сезон

DuckTales 6+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 4 апреля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 22
Продолжительность сезона 7 часов 42 минуты
О чем 3-й сезон сериала «Утиные истории»

В 3-м сезоне сериала «Утиные истории» Билли соревнуется с Вайолет в игровой гонке, что приводит к неожиданным результатам. В это время Скрудж и остальные члены семьи ищут тщательно спрятанное древнее сокровище Младшего Сурка. По возвращении в Дакбург их ожидает фотограф, чтобы сделать памятную семейную фотосессию, но неожиданно ребята выясняют, что это лишь отвлекающий маневр в запутанном зловещем плане дядиного конкурента по бизнесу. Также в этом сезоне героев ожидают шпионская миссия по спасению Дакбурга, превратившаяся в реальность видеоигра, экстремальная вечеринка кабальеро и даже тайное общество русалок.

Список серий 3-го сезона сериала «Утиные истории» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Вызов для старших Юных Сурков! Challenge of the Senior Junior Woodchucks!
Сезон 3 Серия 1
4 апреля 2020
Кряк-Бряк! Quack Pack!
Сезон 3 Серия 2
4 апреля 2020
Утка-два-нуля: Разбиваешься только дважды! Double-O-Duck in You Only Crash Twice!
Сезон 3 Серия 3
11 апреля 2020
Потерянная арфа Мирваны The Lost Harp of Mervana!
Сезон 3 Серия 4
18 апреля 2020
Одиннадцать друзей Дилли Louie's Eleven!
Сезон 3 Серия 5
25 апреля 2020
Астро К.Р.О.К. Astro B.O.Y.D.!
Сезон 3 Серия 6
2 мая 2020
Предвестие Раганрёка The Rumble for Ragnarok!
Сезон 3 Серия 7
9 мая 2020
Призрак и колдунья The Phantom and the Sorceress!
Сезон 3 Серия 8
21 сентября 2020
На Земле поселили лунянина They Put a Moonlander on the Earth!
Сезон 3 Серия 9
28 сентября 2020
Колядование The Trickening!
Сезон 3 Серия 10
5 октября 2020
Запретный фонтан Вечные поляны The Forbidden Fountain of the Foreverglades!
Сезон 3 Серия 11
12 октября 2020
Ну-ка, от винта! Часть 1: Страж Сен-Канара! Let's Get Dangerous!
Сезон 3 Серия 12
19 октября 2020
Побег из Невозможножнилища Escape from the ImpossiBin!
Сезон 3 Серия 13
26 октября 2020
Разбитый меч Лебедьстина The Split Sword of Swanstantine!
Сезон 3 Серия 14
2 ноября 2020
Новые боги New Gods on the Block!
Сезон 3 Серия 15
9 ноября 2020
Первое приключение The First Adventure!
Сезон 3 Серия 16
16 ноября 2020
Битва за замок Макдаков The Fight for Castle McDuck!
Сезон 3 Серия 17
23 ноября 2020
Как Санта украл Рождество! How Santa Stole Christmas!
Сезон 3 Серия 18
30 ноября 2020
Клювз в доспехах! Beaks in the Shell!
Сезон 3 Серия 19
22 февраля 2021
Утерянный груз Кита Ветрогона! The Lost Cargo of Kit Cloudkicker!
Сезон 3 Серия 20
1 марта 2021
Жизнь и преступления Скруджа МакДака! The Life and Crimes of Scrooge McDuck!
Сезон 3 Серия 21
8 марта 2021
Последнее приключение! The Last Adventure!
Сезон 3 Серия 22
15 марта 2021
График выхода всех сериалов
Related video
«Колотила и орала»: что Рапунцель из «Дома-2» вытворяет со своими детьми
Вы удивитесь, но Никулин всегда сторонился женщин: выяснилось благодаря Гурченко
Смотреть невозможно: в этом российском фильме наврали о легенде СССР с три короба
Навка ест шоколадки и не толстеет: секрет стройности понравится не всем
Этого советского артиста считали лучшим певцом наравне с Магомаевым: сейчас люди в ужасе
Быстрицкая в отличной форме дожила до 91 года: актрису спасало особое упражнение
«Была очень нездорова»: Аверин разоткровенничался о смерти любимой женщины
Робота Вертера обожали все советские дети: спустя годы его не узнать
Словно ангел спустился с небес: люди в восторге от пения дочки Киркорова
Белый постарался: звезд «Ленкома» не пускают в Израиль с гастролями
Слова Тарасовой объясняют, почему над русскими футболистами смеются во всем мире: цитата уровня Раневской
С пеленок не как все: легко узнаете певца SHAMAN в этом белобрысом мальчугане
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше